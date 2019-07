Michael Mann zum Vorsitzenden gewählt

Ulrike Gawande

Temnitz (MOZ) Drei Kandidaten bewarben sich am Mittwochabend auf der konstituierenden Sitzung des Amtsausschusses Temnitz um den Posten des Ausschussvorsitzenden: der bisherige Amtsinhaber Burghard Gammelin aus Walsleben, der neue Bürgermeister der Gemeinde Temnitztal Michael Mann und Erich Kuhne, der früher im Kreistag saß und nun seit sieben Jahren in Dabergotz lebt.

In einer leidenschaftlichen Vorstellungsrunde legten alle drei ihre Gründe dar, weshalb sie der geeignete Ausschussvorsitzende wären. Er habe vieles "angearbeitet", erklärte Burghard Gammelin, weshalb er seine Arbeit gerne fortsetzen würde. Gleichberechtigt für alle Orte, betonte der 61-Jährige. Der 32-jährige Michael Mann sagte, er sehe sich nicht als Gegenkandidat zu Gammelin sondern teile viele seiner Ansichten. Für das Amt Temnitz möchte er ein "Netzwerk schaffen, um sich als Amt in der Region zu beweisen und zu zeigen, wofür wir stehen". Zudem möchte er die Struktur im ländlichen Raum weiter ausbauen, weitere Anreize schaffen und Fördertöpfe finden, um die Dörfer des Amtes zu einem attraktiven Lebensraum zu entwickeln. Erich Kuhne warf seine kommunalpolitische Erfahrung in den Ring und betonte seine Netzwerkverbindungen, die man für "Synergien nutzen" könne.

In geheimer Wahl stimmten die elf Ausschussmitglieder – Olaf Müller weilte im Urlaub – über den Vorsitzenden ab. Im ersten Wahlgang schied Erich Kuhne aus. Im zweiten setzte sich Michael Mann mit sechs zu fünf Stimmen gegen Burghard Gammelin durch. Darauf stellte sich der unterlegene Gammelin der Wahl zu Manns Stellvertreter, verlor jedoch mit vier zu sieben Stimmen gegen Jana Schmidt, gewann aber einstimmig die Wahl zu ihrem Stellvertreter.