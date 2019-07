Veltens Exportschlager für die Unterwelt

Roland Becker

Velten (MOZ) Velten gehört nicht zu den Städten, die man in der Welt kennt. Oder vielleicht doch? Wer im Konferenzraum der BKP Berolina sitzt, dessen Blick fällt auf eine Landkarte. Darauf leuchten fast 40 Lämpchen. Jedes dieser Lichter steht für ein Land, in das die BKP ihre Berolina-Liner exportiert. Mit diesem Produkt ist es möglich, Rohre zu sanieren, ohne Gräben buddeln zu müssen. "Ob unter Straßen, Eisenbahnanlagen, Flüssen oder in Naturschutzgebieten: Wir verlegen Rohre im grabenlosen Verfahren", umreißt Ralf Odenwald, Geschäftsführer und Mitinhaber der BKP, das Hauptgeschäftsfeld der Firma. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD), die in dieser Woche der Firma einen Besuch abstattete, erfährt aber auch, dass das Veltener Unternehmen Stahlrohre ummantelt. Eine harte Beschichtung aus Glasfasern und Kunstharz wirke für solch ein Rohr wie ein zusätzliches Schutzschild.

Ob Kanada oder Kasachstan, ob Australien oder die Türkei, die Schlauchliner sind berühmt in aller Welt. Ein Großauftrag in Istanbul wird dafür sorgen, dass dort demnächst 115 Kilometer der Berolina-Liner verlegt werden. "Mehr, als wir je in Berlin in die Erde gebracht haben", merkt Odenwald an.

Auf den ersten Blick wirkt die Geschichte der BKP, die 2012 von Staaken in die Ofenstadt zog, wie eine geradlinige Erfolgsstory. Doch der Mitgesellschafter hat auch turbulente Jahre hinter sich. Die Greiffenberger AG, die das Unternehmen 1998 gekauft hatte, geriet ab 2015 selbst in Schwierigkeiten und verkaufte die BKP Berolina 2016 an die sächsische T3 Holding. "Ohne den Eigentümerwechsel würde es die BKP heute nicht mehr geben", ist sich Odenwald sicher.

Seither geht es wieder steil bergauf. Lagen die Jahresumsätze bis 2016 bei durchschnittlich 15 Millionen Euro, so wurde im vorigen Jahr die Grenze von 25 Millionen Euro nur knapp verfehlt. Diese Marke wird auch in diesem Jahr angepeilt. Die Stammmannschaft – gestartet wurde 2012 mit 59 Angestellten – ist mittlerweile auf 80 angewachsen. Vor sieben Jahren wurde mit zwei Produktionslinien begonnen, mittlerweile ist die fünfte in Planung. Vorgesehen ist auch der Bau einer Versandhalle.

Für die BKP Berolina steht und fällt der Erfolg mit dem Export. "80 Prozent unserer Produkte gehen ins Ausland", berichtet Odenwald. Und deshalb bereite ihm die politische Entwicklung Sorge. "Eine Partei, die mit A anfängt, tut uns Deutschen im internationalen Geschäft nichts Gutes", hat er bei Kundenbesuchen im Ausland immer wieder erfahren müssen.

Ein Problem plagt die BKP übrigens nicht. Im Gegensatz zu vielen Unternehmen leidet das Unternehmen nicht unter dem Fachkräftemangel. "Aktuell haben wir keine offenen Stellen zu besetzen", heißt es in der Internetpräsenz.