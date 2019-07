Telekom legt in Zehdenick den Turbo ein

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Vor allem in der Innenstat von Zehdenick wird das schnelle Internet Mitte September in Betrieb genommen. Rund 1 900 Haushalte können dann die neuen schnellen Anschlüsse buchen. Die Deutsche Telekom bietet eigens dazu eine Bürgerinformationsveranstaltung an: Am Montag, 22. Juli, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Speiseraum der Linden-Grundschule in der Dammhaststraße 8 in Zehdenick findet die Veranstaltung statt.

Beratungsangebote

Zusätzlich können interessierte Bürger den Telekom-Infotruck besuchen: Dieser steht von Dienstag, 23. Juli, bis Sonnabend, 27. Juli auf dem Marktplatz in Zehdenick. Von Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr stellen Mitarbeiter der Telekom die Möglichkeiten des neuen Netzes und die aktuellen Angebote der Telekom vor. Weiterhin hat jeder Besucher die Möglichkeit, alle Fragen rund um das neue Netz zu stellen und sich aus erster Hand beraten zu lassen. Seit mehr als einem halben Jahr arbeiten Firmen am Ausbau des Telekomnetzes vor allem in der Innenstadt. Laut Telekom sollen je nach Standort bis zu 250 Megabit pro Sekunde möglich werden.

Allerdings wird die Geschwindigkeit auch ihren Preis haben. Auch sind die Haushalte keineswegs gezwungen, allein auf das Angebot der Telekom einzugehen. Wie so oft lassen sich womöglich bei Mitbewerbern günstigere Preise erzielen. Vergleichsportale im Internet oder Händler vor Ort helfen, den günstigsten Anbieter mit der besten Leistung herauszufiltern.