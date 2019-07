Roland Becker

Ort (MOZ) Um die derzeit in Brandenburg laufende Volksinitiative für Artenvielfalt zu unterstützen, wird die gemeinnützige Gesellschaft Omnibus für direkte Demokratie am Donnerstag, 1. Augst, Station auf dem Hennigsdorfer Postplatz machen. Dort kann die Initiative für mehr Naturschutz unterschrieben werden. Landesweit werden 20 000 gültige Unterschriften benötigt. Kommen diese zusammen, hat dre Landtag vier Monate Zeit, sich mit dem Anliegen zu beschäftigen. Stimmt dieser per Gesetz dem Inhalt der Initiative nicht zu, kann mit dem Volksbegehren die nächste Stufe eingeleitet werden. Unterschreiben kann jeder Brandenburger, der wenigstens 16 Jahre alt ist und seit mindestens einem Monat in diesem Bundesland wohnt.

Die Volksinitiative fordert unter anderem eine Stärkung der ökologischen Landwirtschaft, ein Pestizid-Verbot in Naturschutzgebieten sowie mehr Blühflächen und Hecken.