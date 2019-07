Erste Schleifen vergeben

Andreas Pantel

Neustadt Auf dem Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt wurden am Donnerstag bereits die ersten Wertungspunkte zu den Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg im Dressurviereck und auf dem Springplatz vergeben.

"Den heutigen Tag haben ja bislang die Nachwuchsreiter bestimmt. Und insbesondere bei den Junioren haben wir Reiterinnen wie Charlotte Hing und Marien Hoffmann, die können beide Null und schnell. Es wird garantiert alle Tage spannend", prognostiziert Bernd Peters, Landestrauer der Springreiter Berlin-Brandenburg. So konnte sich am Donnerstag der Neustädter Landbeschäler Chapeau Ciaco, ein Deutsches Sportpferd (DSP) vom Clintas aus einer Ciacomini-Mutter unter Christian Dietrich bestens zeigen und wurde mit der Wertnote 8,2 Zweiter.

Sieg geht nach Radensleben

In der zweiten Abteilung ging die sechsjährige DSP-Stute Clarissa vom Clarimo aus einer Kolibri-Mutter unter Günter Stübing (beide Haupt- und Landgestüt Neustadt) mit der Wertnote von 8,5 an der Spitze. In der Dressur Wertungsprüfung Jugend Reiten mit Handicap Grad I-V siegte Fabian Marcel Biallowons mit Wallis vom Messeberg vor Shirley Sue Giese mit Donna Domara. Beide starten für den Verein Bewegung4 Mark Brandenburg in der ersten Wertung der Landesmeisterschaft der Junioren, die gleichzeitung auch Wertungsprüfung zur Horst-Gebers-Qualifikationstour ist. Sie ist die beste Reiterin des gastgebenden Vereins.

Erfolg für Charlotte Höing

Mit Cessy wurde es in der Zeitspringprüfung Klasse M* in 63,74 Sekunden Platz zwei hinter Charlotte Höing. Die Reiterin vom PferdeSV Stahnsdorf war mit Casio lediglich 0,77 Sekunden schneller, also nur ein Wimpernschlag.