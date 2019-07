Punkfestival: Kreis gewinnt vor Verwaltungsgericht

Burkhard Keeve

Kremmen (MOZ) Nächster Akt im Kampf um das Kremmener Punkfestival "Resist to Exist", das Anfang August stattfinden soll. Das Verwaltungsgericht Potsdam hat am Donnerstag der Kreisverwaltung Oberhavel den Beschluss zur baurechtlichen Untersagungsverfügung des Festivals übersandt.

Demnach hat das Gericht die "Rechtmäßigkeit der Nutzungsuntersagung" durch den Kreis bestätigt. Demnach darf der Veranstalter keine Zelte und Verkaufsstände aufbauen. Die Nutzungsuntersagung bleibt also bestehen. Der Beschluss bestätige nochmals die Rechtsauffassung der Bauordnungsbehörde, dass für die Durchführung des Festivals eine Baugenehmigung nötig sei.

Wolfgang Kunwald, Sprecher des Veranstalters, blieb nach der dem Beschluss des Verwaltungsgerichts gelassen. Er rufe jetzt die nächst höhere Instanz – das Oberverwaltungsgericht in Berlin – per Eilverfahren an, sagte Kunwald am Donnerstag. "Ich gehe weiter davon aus, dass das Festival stattfindet."