Zwei 500-Kilo-Bomben sicher und schnell entschärft

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Erleichterung: Oranienburg ist um zwei explosive Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ärmer. Am Donnerstag um 16.15 Uhr gab der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) Entwarnung. Da war auch der chemische Langzeitzünder von der zweiten 500-Kilo-Bombe am Treidelweg mit dem Wasserstrahlgerät sauber abgetrennt worden. Zwei Stunden zuvor hatten die sechs Männer vom KMBD bereits den ersten Blindgänger unschädlich gemacht.

"Wasser war die größte Herausforderung an dieser Räumstelle", sagt André Müller, technischer Leiter des KMBD und ab 1. August auch Chef der "KMBD-Modellregion Oranienburg". Bis zu 1 600 Kubikmeter Grundwasser in der Stunde mussten auf den Gartengrundstücken unmittelbar neben dem Oder-Havel-Kanal abgesenkt werden, um die bis zu sieben Meter tiefen Bombengruben trocken zu halten. "Mit derart gigantischen Mengen hatten wir es bisher noch nie zu tun", so Müller. Ansonsten sei alles störungsfrei und nach Plan verlaufen., weshalb der Sperrkreis bereits um 16.44 Uhr freigegeben werden konnte.

Auch die Schifffahrt auf dem Oder-Havel-Kanal, die wegen dieser Bombenfundstellen viele Wochen gar nicht und nur eingeschränkt möglich war, wurde sofort wieder aufgenommen. Die Strohballen auf der Kanalbrücke und die Containerwand am Ufer des Treidelwegs, die als Splitterschutz für den Fall einer Detonation dienten, sollen rasch abgebaut werden. Noch warten müssen allerdings die Pächter. Sie werden wohl erst im August oder noch später ihre Gärten wieder nutzen können, so Ordnungsamtsleiterin Sylvia Holm. Zunächst müsse die Grundwasserabsenkung langsam zurückgefahren werden, um Rissbildungen zu vermeiden. Danach würden die aufwendige Technik und die Spundwandkästen entfernt. Erst dann könnten die beiden Bergegruben, die 20 Meter voneinander entfernt liegen, wieder verfüllt werden. Die Kampfmittelsuche am nördlichen Treidelweg ist noch nicht abgeschlossen.