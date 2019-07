Radweg an B112 kurz vor der Freigabe

Ines Weber-Rath

Rathstock (MOZ) Es ist fast genau ein Jahr her, dass die Sperrung der B112 zwischen dem Podelziger Unterdorf und Manschnow während der Sommerferien bei vielen Kraftfahrern für Umleitungsstress gesorgt hat. Damals war im Vorfeld des straßenbegleitenden Radwegbaus zwischen Podelzig und Rathstock unter anderem ein maroder Durchlass in Höhe der Podelziger Siedlung erneuert worden. Inzwischen fragen sich vor allem viele Radfahrer aus der Region angesichts des offenbar komplett hergestellten Radweges: Ist der eigentlich schon frei gegeben? Oder wann geschieht das?

Geländer an der Priesterschlucht

Die Fertigstellung und Freigabe des rund 3,9 Kilometer langen Radweges an der B 112 zwischen Podelzig und Rathstock stehe unmittelbar bevor, erklärt Cornelia Mitschka, die Pressesprecherin des Landesbetrieb Straßenwesen auf Nachfrage. Für die Verzögerung habe unter anderem die lange Lieferzeit für die Geländer gesorgt, die derzeit installiert werden, so Mitschka. Die Geländer sind in besonders steil abfallenden Bereichen, wie der Priesterschlucht zur Absicherung der Radfahrer nötig.

Die noch zu erledigenden Restarbeiten an Schächten, die Beschilderung und Markierung des Radweges werden nach Schätzung der Auftraggeber vom Landesbetrieb voraussichtlich noch rund 2,5 bis 3 Wochen in Anspruch nehmen. "Somit ist davon auszugehen, dass der Radweg bis Mitte August freigeben werden kann", teilt die Sprecherin des Bauherren mit.

Noch fehlt die Beschilderung

Noch Anfang Mai hatte Podelzigs Bürgermeister Thomas Mix die Gemeindevertreter darüber informiert, dass der Fertigstellungstermin für den Radweg zum Monatsende gehalten werden solle. Im Frühjahr hatten zunächst Absackungen im Weg, die es über die Winterpause gab, an einigen Stellen Nacharbeiten nötig gemacht. Thomas Mix lobte die gute Zusammenarbeit mit den Bauleuten der Firma Oevermann.

Mit dem Radwegbau zwischen dem Ortsausgang von Podelzig und dem Ortseingang von Rathstock ist eine Lücke im Radwegnetz geschlossen worden. Der Weg schließt an den neuen Radweg in Podelzig an. Doch nach Lebus fehlt die Anbindung an der B112. Sicher fährt es sich nur auf dem Oder-Neiße-Radweg.