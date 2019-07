Mit Diabetes nicht allein

Zuckeralarm: Paula, Luise und Hanna (v.l.) präsentieren stolz ihre Insulin-Pumpen, die mit einem Katheter wie hier an Bauch oder Oberarm angebracht werden können. Das Gerät misst den Blutzuckerspiegel und führt bei Bedarf Insulin in den Körper. © Foto: Karsten Milek

Christina Sleziona

Schlaubetal (MOZ) Wer zur Jugendherberge Bremsdorfer Mühle kommt, sieht seit vergangener Woche scheinbar sorgenfreie Kinder aus ganz Deutschland herumtollen. Sie spielen Tischtennis, spielen Fangen oder lackieren sich die Nägel. 104 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren sind in das Sommercamp gekommen. Die Kinder verbindet vor allem eins: Alle sind an Diabetes Typ 1 erkrankt. Sie brauchen Insulin gespritzt, da ihr Körper das lebenswichtige Hormon nicht selber produzieren kann.

Die Diabetisberaterin Katrin Potratz engagiert sich bereits seit einigen Jahren als Betreuerin im Diabetes-Camp. Heute bringt sie ihnen bei, wie eine Insulin-Pumpe funktioniert, die die Kinder jederzeit am Körper tragen. "Das Gerät misst den Blutzuckerspiegel und ahmt den Normalzustand nach", erklärt Katrin Potratz. Eine enorme Erleichterung für die Kinder. Jedoch spätestens vor jeder Mahlzeit müssen sie die Insulinzufuhr eigenständig nachjustieren, je nachdem was und wie viel sie essen wollen.

Wie das Messgerät funktioniert und wie der dafür vorgesehene Katheter an den Körper angebracht wird, können die Kinder in der Schulung anhand von Kuscheltieren selbst ausprobieren. Der 13-jährige Marvin ist seit zehn Jahren Diabetiker und kennt die Prozedur bereits. Ein anderes Leben kennt er nicht, fühlt sich daher im Alltag nicht eingeschränkter als seine Klassenkameraden in Hessen.

Anderen Kindern geht es da leider anders, weiß Susanne Milek, Gesundheitswissenschaftlerin und Koordinatorin des Camps, zu berichten. Sie fühlen sich vor allem im Sportunterricht benachteiligt, müssen auf der Bank zurückbleiben, wenn sie über- oder unterzuckert sind. Auch Schulausflüge seien in den seltensten Fällen unproblematisch. "Die Aufsichtspersonen können die Verantwortung nicht nahtlos übernehmen. Auch nachts müssen die Zuckerwerte im Auge behalten werden, dafür sind die Lehrer nicht geschult", erzählt Susanne Milek.

Spaß trotz Vorsicht

Im Sommercamp in Bremsdorf sieht es anders aus: 40 Betreuer, darunter vier Ärzte, sind anwesend und überwachen die Werte akribisch, während sich die Kinder zwischen den Schulungen in Musik, Gesang und Tanz ausprobieren können. Tischtennis-, Fußball- und Volleyballturniere gehören ebenfalls zum Programm. "Wir möchten den Kindern so den Umgang mit ihrer Krankheit erleichtern und ihnen wieder Mut geben", sagt Susann Milek – und Mut beweisen die Kinder im Camp.

Sie gehen offen mit ihrer Diagnose um, sprechen frei über ihre zum Teil tragischen Erlebnisse. Viele der Kinder haben das Camp schon mehrmals besucht. Anni ist dieses Jahr zum vierten Mal dabei. "Ich hab viel Spaß. Man lernt jedes Jahr neue Kinder kennen und macht neue Erfahrungen. Ich finde das spannend", sagt die Zwölfjährige und bekommt prompt Zuspruch von den anderen anwesenden Kindern. Hier, im Diabetes-Camp, fühlen sie sich mit ihrer Krankheit nicht allein.