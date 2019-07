Circus Probst kommt nach Eisenhüttenstadt

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einer der bekanntesten deutschen Zirkusse gastiert in der nächsten Woche für nur zwei Tage in Eisenhüttenstadt: Der Circus Probst baut auf dem Inselvorplatz sein Zelt auf.Die Vorstellungen finden am 24. Juli um 16 Uhr (Premiere) und um 19.30 Uhr sowie am 25. Juli um 16 Uhr statt. Das Showprogramm trägt den Titel "Fantastico".

Im Programm sind, wie in einem traditionellen Großzirkus üblich, sowohl Artisten und Akrobaten als auch Clowns und verschiedene Tiere zu sehen. Die Musik kommt nicht vom Band, sondern von einem Live-Orchester. Atemberaubende Akrobatik zeigen der Trampolin-Komiker Jim Bim und das Duo Oleksandre hoch oben in der Luft. Tierische Akteure sind neben Kamelen und Pferden auch verspielte Ziegen, Esel und ein Emu.

Verlosung Die Märkische Oderzeitung verlost 25 mal 2 Freikarten im Bereich Sperrsitz (einzelne Schalensitze) für die Premierenvorstellung am 24. Juli um 16 Uhr. Dazu muss folgende Frage beantwortet werden: Wo wird das Zirkuszelt aufgebaut? Wer die Antwort weiß, ruft heute bis 12 Uhr an unter 01378 801447 (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer). Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Datenschutz ist uns wichtig. Unsere aktuellen Datenschutzhinweise finden Sie unter: https://www.moz.de/datenschutz/#gewinnspiele. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese auch gern zu oder können Sie diese in unseren Geschäftsstellen einsehen.