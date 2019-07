Bäume beschädigt, Fällung nötig

Zwei Bäume mussten am Donnerstag gefällt werden: in der Spreestraße ein toter Ahornbaum; in der Lessingstraße schneidet Sascha Eckert die Äste einer Kastanie runter. © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Einzelne vertrocknete Blätter hängen an weitverzweigten Ästen; während die umliegenden Straßenbäume dichte grüne Kronen tragen, erweckt die Kastanie in der Lessingstraße den Eindruck, es sei Winter. "Der Baum ist nicht mehr zu retten", sagt Sascha Eckert.

Mitarbeiter der Firma BaumSchmid sind am Donnerstag angerückt, um den Baum zu fällen. "Der sah schon so aus, als wir hier vor anderthalb Jahren eingezogen sind", sagt ein Anwohner, der die Sägearbeiten verfolgt. "Die Bäume wurden mutwillig beschädigt. Bis die Auswirkungen sichtbar werden, der Baum stirbt, vergeht einige Zeit", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling.

Nicht nur in der Lessingstraße, auch in der Spreestraße in Fürstenwalde Süd wurde am Donnerstag aus Sicherheitsgründen ein toter Baum gefällt, ein Ahorn. "Es gibt dazu jeweils Gutachten, die bestätigen, dass kein Erhalt mehr möglich ist." Die Stadt, so Trilling weiter, habe Strafanzeige gestellt. Die Kosten, die der Verwaltung durch den Schaden entstehen, liegen unter Berücksichtigung von Baumwert, Gutachter- und Fällkosten sowie Ersatzpflanzung bei rund 10 000 Euro.