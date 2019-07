Extratouren für Schöneiches Lindenblüten

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Die Laubentsorgung in Schöneiche beginnt dieses Jahr schon in der übernächsten Woche – aber nur in den Straßen mit großen Lindenbäumen. Dort werden zwei sommerliche Sammelrunden organisiert, um die Lindenblüten abzuholen.

Die erste Tour wird in der Woche vom 29. Juli bis 2. August gefahren, die zweite in der Woche vom 26. bis 30. August. Für die Lindenblüten können die Laubsäcke der Gemeinde verwendet werden, teilt die Verwaltung mit. Wie bei der herbstlichen Sammlung gilt: Die Säcke sind nur für Laub, Blüten und Früchte von Straßenbäumen bestimmt. Private Gartenabfälle haben in den Säcken nichts verloren. Die Bürger sollen die Säcke am ersten Tag der jeweiligen Abholung um 7 Uhr vor das Grundstück stellen. Eingesammelt werden die Säcke im Lauf der Woche.

Mit dem neuen Angebot reagiert die Gemeinde nach Aussage von Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) auf Beschwerden der Bürgerschaft in den vergangenen Jahren. "Die Leute hatten zum Teil die Laubsäcke von Ende Juli bis Ende September auf ihrem Grundstück liegen", sagte er. Ob zwei Touren ausreichen, müsse sich zeigen. "Wir probieren das jetzt mal."

In den Rathaus-Nachrichten hat die Gemeinde eine Liste der ca. 25 Straßen bzw. Straßenabschnitte veröffentlicht, in denen die Säcke abgeholt werden. Sie reicht von Am Erlengrund bis zur Warschauer Straße; mittendrin: die Lindenstraße.