Beitragsfreie Kitaplätze für Geringverdiener

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Nach dem beitragsfreien Vorschuljahr für alle Kitakinder in Brandenburg sollen nun einkommensschwache Eltern komplett von der Beitragszahlung befreit werden. Mit dem Gute-Kita-Gesetz will der Bund die Qualität der Kitabetreuung und die Teilhabe an frühkindlicher Bildung verbessern. Dafür werden 5,5 Milliarden Euro bis 2022 investiert. Das Geld wird auf die Bundesländer aufgeteilt, die selbst entscheiden, wie sie es einsetzen. Brandenburg bekommt 165 Millionen Euro, die hauptsächlich für die Entlastung von Familien, zur Finanzierung längerer Betreuungszeiten und Erzieherausbildung eingesetzt wird.

Stadt prüft alle Ansprüche

"Ab 1. August müssen Geringverdiener keinen Kitabeitrag mehr bezahlen", erklärt Birgit Ritter, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung Angermünde. Das betrifft Familien mit einem Nettoeinkommen von höchstens 20 000 Euro im Jahr oder die Sozialleistungen wie Wohngeld oder Kindergeldzuschlag erhalten. Bisher mussten sie einen Mindestbeitrag von 30 Euro im Monat bezahlen. Die Stadt ist Träger von fünf Kitas in den Ortsteilen. "Wir haben alle Familien angeschrieben, dass sie bei Bedarf ihre Einkünfte offen legen. Wir werden alle Ansprüche prüfen", so Birgit Ritter. Wie die Beitragsfreiheit gegenfinanziert werden soll, ist noch nicht klar. Es gibt die Möglichkeit der Kostenübernahme durch den Landkreis Uckermark, pauschal 12,50 Euro pro Platz und Monat. Kostendeckend ist das nicht. Die Volkssolidarität als freier Träger rechnet mit einem Verlust von rund 70 000 Euro, schätzt Geschäftsführerin Bärbel Glogau. Sie betreibt vier Kitas in Angermünde, Tantow und Gartz. Allerdings können freie Träger bei der Stadt einen Antrag auf erhöhten Zuschussbedarf stellen, sodass für sie am Ende eine schwarze Null steht. "Als Kommune sind wir verpflichtet, die freien Träger zu unterstützen und Defizite auszugleichen", betont Birgit Ritter. Damit soll auch verhindert werden, dass freie Träger, die viele Kinder aus sozial schwachen Familien betreuen, benachteiligt sind oder sich Kitas nur Familien mit guten Einkommen aussuchen. "Für uns als Stadt wird die Kitafinanzierung mehr Geld kosten", räumt Birgit Ritter ein. "Das Kitagesetz ist trotzdem eine gute Sache, weil es Familien entlastet und die Betreuung verbessert."

Vergütung für längere Betreuung

Positiv sehen die Träger die neue Vergütung längerer Betreuungszeiten. Das fordern sie schon lange. Der Bedarf ist gerade in der Uckermark durch lange Wege und viele Pendler groß. Bisher mussten die Träger Betreuungszeiten, die über 8 Stunden pro Tag hinausgehen, allein ausgleichen, was sie oft an die Grenze der Belastbarkeit führte. Jetzt erhalten sie pauschal 50 Euro pro Kind und Monat vom Land. Für die Volkssolidarität und die Stadt entsprechen die zusätzlich finanzierten Stunden je einer Vollzeitstelle. "Wir können damit die Stundenzahl der Erzieher in den Einrichtungen erhöhen und den Betreuungsschlüssel etwas erleichtern", kündigt Birgit Ritter an.Der ist mit 1:5 in der Krippe und 1:11 im Kindergarten in Brandenburg noch immer zu hoch, meint auch Susan Löscher, Geschäftsführerin des Angermünder Bildungswerkes, das Träger einer Kita in Angermünde ist. "Wir sind sehr froh, dass mit dem neuen Gesetz die Rahmenbedingungen für Qualität in der Kita etwas verbessert werden. Am Personalschlüssel muss aber dringend weiter gearbeitet werden. Auch weil die Zahl der Kinder mit Auffälligkeiten zunimmt und Erzieher oft an ihre Grenzen stoßen", so Susan Löscher.