Energieberatung bei der Verbraucherzentrale

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Auf ihren nächsten Beratungstermin in Erkner weist die Verbraucherzentrale Brandenburg hin. Am 31. Juli geht es besonders um Energieberatung.

Hintergrund: Wer privat Strom erzeugt und ins Netz einspeist, muss Photovoltaikanlage, Blockheizkraftwerk und gegebenenfalls Batteriespeicher im Marktstammdatenregister eintragen, teilt die Verbraucherzentrale mit. "Es reicht nicht, wenn sie beim Betreiber und der Bundesnetzagentur gemeldet sind."

Fragen zur Meldeverpflichtung beantworten die Energieberater der Verbraucherzentrale. In Erkner sind sie am 31. Juli, von 16 bis 18.15 Uhr in der Geschäftsstelle des Ortsvereins von Haus und Grund Erkner, Neu Zittauer Straße 15, zu Gast. Die Beratung ist kostenfrei.

Terminvereinbarung ist erforderlich unter 0331 98229995 oder in jeder Verbraucherberatungsstelle des Landes.