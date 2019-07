Schäferstunde auf schmalem Brett

Ulf Grieger

Kienitz (MOZ) Wer "auf der Hut" war, also die Nutztiere des Dorfes gehütet hat, der lebte nicht üppig. Das wird deutlich, wenn man sich den kürzlich von Barbara und Karl-Heinz Brunat angeschafften Schäferwagen auf ihrem Erlenhof in Kienitz-Nord anschaut. Die Nutzer solcher Wagen, die Hirten, gehörten meist zur untersten sozialen Schicht auf dem Lande.

Brunats, die seit mehr als zehn Jahren den Ferienhof betreiben, waren ursprünglich aus dem Hohenlohe-Kreis (Nordosten von Baden-Württemberg) ins Märkische gezogen. Von ihrer alten Heimat haben sie nun auch einen Schäferwagen mitgebracht, der noch bis in die 1960er Jahre hinein seinen Dienst getan hat. Die Besitzerfamilie, die damit einen Teil ihrer Geschichte verbindet, hat die liebevolle und detailgetreue Restaurierung selbst übernommen, erzählt Karl-Heinz Brunat. Nur schwer und aus Platzgründen hätten sich die Vorbesitzer, die eine Tischlerei haben, davon getrennt.

Kot fiel durch die Bodenlatten

Der Wagen, der eine separate Klappe für den Schäferhund hat, sieht ein karges Hirtenlager vor: Nur 83 Zentimeter breit ist das Schlafbrett, auf das der Strohsack kam. Die romantische Vorstellung von den "Schäferstündchen" mit ausschweifenden Liebesabenteuern der Landbevölkerung bekommt angesichts dieser Platzverhältnisse doch eine realistischere Dimension. Zumal sich der Schäfer den Platz meist noch mit kranken und besonders bedürftigen Lämmchen sowie dem Schäferhund zu teilen hatte. Der Wagenboden bestand aus Latten, die Spalten freiließen, um den Kot gleich eine Etage tiefer fallen zu lassen. Nicht besser sah es mit dem Wagendach aus. Auf die rohen Dachplanken kamen meist alte Säcke, die ab und an frisch geteert werden mussten.

Was den Wagen aber nicht gleich aller Romantik beraubt. Ein Öfchen sorgt für Wärme im Winter, die Fensterchen können mit ebenso kleinen Laden ver-schlossen werden und der Tisch ist ein Zeugnis der ländlichen Handwerkskunst von Schmied und Stellmacher. Alles ist noch komplett, wenn auch der Boden keine Spalten mehr hat und keine Säcke mehr auf dem Dach liegen. Die Deichsel zum Umherziehen ist ebenso da wie der Stock zum Abstützen. Gezogen wurde der Wagen meist von Ochsen oder Kühen. "Die Hirten haben meist die Tiere der Dorfbewohner zu einer Herde zusammengetrieben, und dann ging es hinaus in die Weidelandschaft", weiß Brunat aus seiner Heimat. Auch im Oderbruch spielte die Schafhaltung eine Rolle. Bei Abschluss der Ernte trieben Viehhänder aus der Neumark und Pommern große Herden von mageren Schafen, den "Pfennigsuchern", von Ort zu Ort durch das Oderbruch, wo sie sie verkauften. So kamen auch fremde Hirten in die Dörfer. Im 19. Jahrhundert hatten die großen Güter eigene Herden. In Möglin, Kunersdorf, Dannenberg sowie Wollup und Kienitz wurden Stammschäfereien gegründet, die Großbetrieben glichen. 1855 wird von 10 000 Masthammeln berichtet, die verkaufsfähig gemacht wurden, heißt es im Sammelband "Das Oderbruch" (Band II).

Einrichtung bleibt spartanisch

Der kleine Schäferwagen ist der einzige auf dem Erlenhof, der wirklich noch ein komplettes Original ist. Die anderen, in denen man auch seine Ferien verbringen kann, sind Nachbauten, die dem Original aber schon recht nahe kommen. Das Nächtigen in diesem Original wird aber immer etwas Besonderes bleiben. Denn dort verzichten Brunats generell auf modernen Komfort. Es gibt weder Strom noch Wasseranschluss. Lediglich für den Fall, dass einem Paar das Brett zum Schlaf bei Kerzenschein doch zu schmal ist, hat der Herbergsvater schon vorgesorgt. Eine kleine Nachrüstung ermöglicht eine Verdoppelung der Liegefläche. Und auch die Polsterung ist etwas zeitgemäßer als zu Zeiten der Wanderschäferei.

Kontakt: übers Internet unter www.erlenhof-im-oderbruch.de oder Tel: 033478 38980