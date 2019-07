Wie in Südtirol auf Skiern

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Ben Schubert und Lina Witulski strahlen vor Begeisterung um die Wette. "Das macht richtig Spaß", "Die Räder sind klasse – und die Helme erst", sprudelt aus den beiden "Testfahrern" von Klaus Lehrmann und Sohn Rick Siebert an diesem Vormittag nur so heraus. "Als würde ich in Südtirol auf Skiern stehen", fasst Ben Schubert die Probetour durch die Hügel von Bad Freienwalde zusammen. Die werden nicht selten auch als Mini-Karpaten bezeichnet. Und die kennt Klaus Lehrmann inzwischen aus dem Eff­eff.

"2013 habe ich ein baufälliges Haus in der Bahnhofstraße gekauft und anschließend saniert", erzählt der Wirtschaftsinformatiker. "2015 sind wir eingezogen." Im nächsten Jahr will der 64-Jährige in Rente gehen, aber nicht untätig bleiben. Deshalb sei er auf eine Geschäftsidee gekommen, die aus anderen Teilen Deutschlands wie Bayern oder Baden-Württemberg bereits bekannt sein könnte: Offroad-Touren in und um Bad Freienwalde. Auf Mountainbikes. Allein die sind schon etwas Besonderes, denn dabei handelt es sich um E-Bikes.

Ein großer Unterschied

Die in der Region bekannten Anstiege dürften mit dazu beigetragen haben, dass auch die Zahl einheimischer E-Bike-Fahrer wächst, nicht nur in den höheren Altersklassen. Der Unterschied zwischen einem normalen E-Bike und einem Mountainbike mit Elektroantrieb ist allerdings schon enorm. Das bringt so viel Schubkraft mit, dass Anfänger oder Ältere voller Respekt schon einmal nach einem "normalen" E-Bike fragen. Beim Händler, aber seit Kurzem eben auch bei Klaus Lehrmann, der seine Räder verleiht – an Einzelpersonen und Gruppen, mit Helm oder ohne, weil mancher ja längst einen eigenen hat. Auf den dürfte ein Teil der Kunden allerdings gern verzichten, denn Lehrmann bietet neben "neutralen" Helmen zwölf Exemplare mit Kommunikationssystem an.

"Das eignet sich jeweils für Gruppen von bis zu sechs Leuten", erklärt er und erzählt von einer Testfahrt mit Sohn und Tochter mit den handelsüblichen, aber für die Straße selbst umgebauten E-Mountainbikes. An einem der Anstiege sei seine Tochter nicht klargekommen. "Plötzlich war sie weg", blickt Klaus Lehrmann zurück. Danach habe er sich auf die Suche nach Kommunikationssystemen für Helme gemacht. "Für Motorradfahrer zum Beispiel gibt es das ja schon längst." Für seine Fahrradhelme habe er aber noch etwas tüfteln müssen und unter anderem Teile von Gehörschutzkappen verwendet.

Elf Touren vorbereitet

Der Helm und das Anhalten im Gelände hat Ben Schubert auf den Vergleich mit den Skiern gebracht. Wer will, kann mit Klaus Lehrmann oder seinem Sohn Rick Siebert auf eine von zurzeit elf vorbereiteten Touren gehen. "Zur Verfügung stehen aber auch Outdoor-Navigationsgeräte mit speziellen Geländekarten für die Region um Bad Freienwalde, in denen die Strecken einprogrammiert sind", erläutert der sportliche Senior, der im Jahr mehrere tausend Kilometer zurücklegt. "Natürlich auf dem E-Mountainbike."

Von dem neuen Angebot in der Kurstadt zeigt sich auch Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, begeistert: "Genau solche Ideen brauchen wir." Und vereinbart beim Zwischenstopp am Teufelssee mit Klaus Lehrmann gleich, dass er seine gpx-tauglichen Vorschläge zur Verfügung stellt.