Mehr Waschbären unterwegs

Werneuchen/Bernau (MOZ) In den letzten Monaten können noch häufiger als sonst Waschbären in den Wohngebieten beobachtet werden. Die Populationen sind enorm gewachsen, wie Peter Neigenfeind vom Jagdverband Bernau mitteilt. Die Tiere unterliegen zwar dem Jagdrecht, dürfen aber in Siedlungen nicht bejagt werden. Gestattet ist lediglich die Fangjagd mit Lebendfangfallen durch autorisierte Personen. Auch die Jagdausübungsberechtigten mit entsprechender Ausbildung müssen die Setz- und Aufzuchtszeiten der Bären beachten. Sind Fallen aufgestellt, müssen diese täglich zwei Mal kontrolliert werden. Niemand, außer die autorisierte Person darf die Tiere aus den Fallen nehmen. Auch wenn sich eventuell Anwohner gestört fühlen: Eine Fangpflicht der Jäger besteht nicht.