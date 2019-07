Trauer um Arno Gassmann

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Der Literaturwissenschaftler Dr. Arno Gassmann ist, wie erst zum Wochenende bekannt wurde, überraschend gestorben. Auf den plötzlichen Tod des 51-Jährigen reagierten viele Menschen, darunter auch Bürgermeister Ansgar Scharnke, mit großer Betroffenheit. Gassmann war Vorsitzender des Neuenhagener Ortsverbandes der Linken und seit Herbst Fraktionschef in der Gemeindevertretung.

Seine leisen Töne, das genaue Wahrnehmen und sein Faible für Kultur könnten Ausschlag dafür gewesen sein, sagte die Vorsitzende der Gemeindevertretung Ilka Goetz, dass er in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen für die Linke bei der Kreistagswahl holte. Wie viele, so empfindet auch Gemeindevertreter Georg Stockburger (B 90/Grüne) den Tod von Arno Gassmann, mit dem er freundschaftlich verbunden war, als großen Verlust. "Besonders habe ich an ihm geschätzt, dass er die Gabe hatte, ruhig und fair zu agieren, seine Standpunkte abzuwägen und auch mal einen Schritt zurück zu gehen", sagte er.

Seit 15 Jahren lebte der gebürtige Karlsruher mit dem angenehmen badischen Dialekt in Neuenhagen. In seiner Heimatstadt und in Nottingham hat er studiert. In den Osten zog es ihn aus beruflichen Gründen. In Frankfurt war der Kafka-Spezialist Wissenschaftlicher Leiter des Kleist-Museums und zuletzt als Publizist und Autor tätig. Der Verstorbene hinterlässt eine Ehefrau.