Robustes SUV aus dem Ländle

Frankfurt (Oder) Design

Die Karosserie des GLC ist muskulös geformt, das schwäbische SUV steht recht dominant auf der Straße. Dieser Eindruck findet sich auch am Heck wieder. Hier bestimmen ein robuster Stoßfänger und ein verchromter Unterfahrschutz das Bild. Der GLC verfügt mit dem optionalen Offroad-Technik-Paket und Allradantrieb über eine gewisse Geländegängigkeit.

Ausstattung

Das Infotainmentsystem, das Kombiinstrument und die Fahrassistenten können mit dem Multifunktionslenkrad oder per Touchpad in der Mittelkonsole gesteuert werden. Eine Bedienung per Gesten- und Spracherkennung ist ebenfalls möglich. Die Fahrassistenzsysteme unterstützen zum Beispiel die Spurführung, die Geschwindigkeitsregelung, oder die Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Bei Stau wird selbstständig eine Rettungsgasse gebildet.

Motor

Zur Markteinführung gibt es zwei Benzin- und drei Dieselmotoren mit jeweils vier Zylindern. Das Leistungsspektrum bewegt sich zwischen 163 und 258 PS. Dabei werden kombiniert 5,2 bis 7,4 Liter Kraftstoff verbraucht und pro Kilometer zwischen 137 und 169 Gramm Kohlendioxid ausgestoßen. Die Kraft wird über eine neunstufige Automatik übertragen.

Fazit

Mit dem GLC bietet Mercedes seinen Kunden einen hochwertigen SUV an, welcher auch den einen oder anderen Offroadtrip verträgt. Der Preis: ab 46 237,45 Euro.(pr/tgu)