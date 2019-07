Blitz schlägt in Haus ein

Julian Stähle

Schildow In der Nacht zu Sonntag ist in Schildow ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Nach Aussage der Polizei von Sonntag war ein Blitzeinschlag die Ursache dafür. DieBewohner des Hauses in der Gartenstraße waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Nach Aussage der Nachbarn befinden sie sich im Urlaub. Die aufmerksamen Nachbarn hatten die Flamme entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, alarmierten sie weitere Kräfte zur Einsatzstelle. Nach etwa zwei Stunden Löscharbeiten war der Brand unter Kontrolle. Der Sachschaden ist hoch, der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt. Das Haus ist unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.