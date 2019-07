Mann im Stechlinsee ertrunken

Burkhard Keeve

Neuglobsow (OGA) Im Stechlinsee in Neuglobsow gab es am Samstagabend einen tödlichen Badeunfall. Gegen 18 Uhr hatte ein 47-jähriger Zeuge den leblosen Körper eines 66-Jährigen im Wasser des Großen Stechlinsees entdeckt. Er zog den im Wasser treibenden Mann umgehend an Land. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde versucht, den 66-Jährigen zu reanimieren. Bis zum Eintreffen der Rettungsmannschaft im Krankenhaus dauerten die Wiederbelebungsversuche an. Dort konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.