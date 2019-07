MOZ

Briescht In der Veranstaltungsscheune der "Alten Försterei" läuft am 3. August im Sommerkino der Spielfilm "CaRaba" – eine Fiktion zum Welt ohne Schulen. Es ist der erste Streifen zur Zukunft der Bildung und regt an, gemeinsam Visionen zu entwickeln. Nach der Vorführung steht Bianca Geburek vom Produktionsteam Rede und Antwort. Beginn: 19 Uhr. Da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist eine Reservierung unter Tel.: 033674 42713 erforderlich.