Polizeieinsatz in einer Neuruppiner Wohnung

MOZ

Neuruppin Am Samstagmorgen kam es zum wiederholten Mal zu einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in der Franz-Mehring-Straße. Eine Zeugin hatte Hilferufe einer Frau gehört und die Polizei informiert. Diese traf dort den 31- jährigen Beschuldigten mit einem Atemalkohol von 1,29 Promille an sowie seine 21-jährige Lebensgefährtin mit dem gemeinsamen zweijährigen Kind. Der Mann soll die Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen und über Glasscherben von zerbrochenem Geschirr, das auf dem Boden lag, gezogen haben. Ein Rettungswagen versorgte die 21-Jährige ambulant. Der 31-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Nach seiner Ausnüchterung erhielt er einen Wohnungsplatzverweis mit Rückkehrverbot für 10 Tage. Zudem wurde das Jugendamt wegen eventueller Sekundärschäden bei dem Kleinkind und wegen des leicht verwahrlosten Zustandes der Wohnung schriftlich informiert.