Aytekin als Jugend-Schiedsrichter: "Was da geschimpft wird"

DPA

Berlin (dpa) Deniz Aytekin (41) hat schlechte Erfahrungen als Gast-Schiedsrichter im Jugendfußball gemacht.

"Wahnsinn, was da von Trainern und Eltern geschimpft wird", sagte der FIFA-Referee im Interview der "Bild am Sonntag". "Ich sag dann immer: Sorry, ich kann es nicht besser." Aytekin leitet hin und wieder Spiele seines Sohnes, der in einer D-Jugendmannschaft spielt.

Auch sein Sohn schimpfe manchmal mit ihm, sagte der Oberasbacher: "Er ist Stürmer und fordert gern Elfmeter. Einmal habe ich ihn mir geschnappt und ihm im Garten gezeigt, was eigentlich ein Foul ist und was nicht."