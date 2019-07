Musik für drei Generationen

Kam, sah und eroberte die Zuschauer: Nena und Band ließen am Sonnabend in Müllrose die Fetzen fliegen. Nena zeigte, dass sie es als langjährige Popikone auch schafft, jüngere Generationen für sich zu begeistern. © Foto: Christina Sleziona

Christina Sleziona

Müllrose (MOZ) Nena rockt noch immer auf der Bühne", sagt Tilo Schneider aus Frankfurt begeistert. Am Sonnabend kam die deutsche Popsängerin nach Müllrose und erfreute langjährige wie junge Fans mit ihren besten Hits. "Leuchtturm", "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann" und "99 Luftballons" wurden von den knapp 5000 Besuchern am meisten erwartet und am lautesten mitgesungen. Als Aperitif heizten Sängerin Tina Söllner und DSDS-Star Maria Voskania die Stimmung auf. Als Zugabe setzte Konzertbesucher Torsten Kurtz mit den Kindern Niklas und Erik noch einen drauf und machte Carmen Kuchnia einen Heiratsantrag. Dann war es endlich soweit: Nena betrat die Bühne auf dem Gelände der Oderland-Mühlenwerke und die Menge jubelte.

Tolle Stimme mit 59 Jahren

Seit über 40 Jahren ist Nena in der Musikwelt zu Hause. Den internationalen Durchbruch hatte sie 1983 im Zuge der Neuen Deutschen Welle. Dass Nena noch mit fast 60 Jahren auf der Bühne steht, finden viele der langjährigen Fans super. "Sie hat immer noch eine tolle Stimme. Andere Popsternchen brauchen in diesem Alter Playback. Das hat sie aber nicht nötig. Sie bleibt authentisch", meint Inis Genschow aus Frankfurt. Für dieses Event hat sie gleich ihre ganze Familie mitgebracht. Ihr Mann Maik Genschow, Bruder Andreas Wählte und dessen Frau Marianne sind ebenfalls große Nena-Fans und freuen sich, dass die Popsängerin in ihrer Region für gute Stimmung sorgt. Nichte Katja Wählte (28) kam als moralische Unterstützung mit. "Ich mag Deutschrap lieber, aber meine Familie wollte unbedingt. Und ich kann auch gerne mal etwas anderes hören", sagt sie.

Dass es Nena als langjährige Pop-Ikone schafft, junge Leute für sich zu begeistern, sieht man an den 18-jährigen Max Schurig und Adrian Jahn aus Müllrose. Beide haben den Höhepunkt Nenas Karriere in den 1980er-Jahren zwar nicht miterlebt, hörten sie aber trotzdem gerne in den 1990ern und feiern noch heute die Musik der Neuen Deutschen Welle. Es geht aber auch noch jünger: Susanne Nitschke (14) aus Neuzelle kennt Nena vor allem als Jurymitglied bei "The Voice Kids" und findet sie dort "richtig cool". "Meine Mama ist großer Fan und hat mich gefragt, ob ich zum Konzert mitkommen möchte. Ich freue mich vor allem auf das Lied ‚99 Luftballons‘", erzählt sie und ist mit ihrem Liedwunsch nicht allein. Zwar gab es auch Fans wie Doris Klein aus Eisenhüttenstadt, die auch die neuesten Lieder mitsingen konnte. Die meisten befragten Fans wollten jedoch einmal mehr nostalgisch in die 1980er-Jahre zurück.

Kein Wunder, meint die 16-jährige Victoria Petersen aus Groß Lindow. "Nena hat damals nicht nur tolle Ohrwürmer geschrieben. Sie hat in der Zeit der deutschen Teilung als junges Mädchen ihre Stimme erhoben und hat so eine ganze Generation beeinflusst", sagt sie.