Zehdenicker Materialien aus Hanffaser gefragt wie nie

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Geschäft mit baubiologisch hochwertigen Bauprodukten boomt. Die Bioformtex in Zehdneick, ehemals Hanffabrik, stehe wohl vor dem besten Jahr ihrer Firmengeschichte, sagte Geschäftsführerin Manuela Ludwig am Sonnabend bei einem Wahlkampftermin des CDU-Spitzenkandidatin Ingo Senftleben und der Direktkandidatin im Wahlkreis 10, Annett Polle. Nur vor der eigenen Haustür, sprich in Brandenburg und Berlin, sind die Produkte aus der Naturfaser wenig oder gar nicht gefragt. Geliefert wird an Wiederverkäufer in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Nicht mal in Zehdenick selbst wisse man die Produkte aus Hanf zu schätzen. Obwohl der Eigenheimbau in der Region boome, werde immer noch mit umweltschädlichem Styropor gedämmt statt mit Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen. Ein Grund dafür könnte das Bauordnungsrecht des Landes Brandenburg sein, das Ökobaustoffe benachteilige, stellte dazu Ingo Senftleben fest, nachdem er sich jüngst mit Vertretern der Holzindustrie in Eberswalde getroffen hatte. Die CDU wolle dieses Recht so ändern, dass Ökobaustoffe in der Baubranche stärker nachgefragt werden. Die 1996 gegründete Hanffabrik liefert vor allem Trittschallschutz für Fußböden sowie vielfältig nutzbare Vliesmaterialien für Gärten und den Heimtierbereich und beschäftigt in der Produktion zwei Mitarbeiter. Ab August wird ein zusätzlicher eingestellt.