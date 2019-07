Frühere Treuhand-Chefin räumt Fehler ein

dpa

Berlin (dpa) Die einstige Chefin der Treuhandanstalt, Birgit Breuel, hat Fehler bei der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft eingeräumt. "Natürlich haben wir Fehler gemacht. Das war sehr bitter", sagte die 81-Jährige der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Dennoch denke sie bis heute, dass der Weg, für den sich ganz Deutschland damals entschieden habe, grundsätzlich richtig gewesen sei. Nur über die Privatisierung seien Innovationen und Kapital in die Betriebe gekommen. Im Osten seien wirtschaftlich sehr erfolgreiche Regionen entstanden. "Ich würde behaupten, unsere Politik von damals hat an den Erfolgen durchaus einen Anteil."

Die frühere CDU-Politikerin stand von 1991 bis 1995 als Nachfolgerin des ermordeten Detlev Karsten Rohwedder an der Spitze der Treuhandanstalt, die für die Privatisierung, Sanierung und Stilllegung der DDR-Betriebe zuständig war. Die Linke und die AfD im Bundestag wollen, dass dort ein Untersuchungsausschuss zur Treuhand eingesetzt wird. Aus ihrer Sicht hat die Behörde nicht den gesetzlichen Auftrag erfüllt, sondern großen Schaden angerichtet.

Die Linke in Brandenburg forderte zudem einen Treuhand-Untersuchungsausschuss auch im Landtag. Für viele Brandenburger habe die Treuhand nicht nur den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedeutet, "sondern es war auch die Abwicklung und gnadenlose Entwertung ihres bisherigen Lebens", teilte Brandenburgs Linken-Vorsitzende Anja Mayer am Sonntag mit. Ein U-Ausschuss im Landtag stehe im Wahlprogramm. "Es wäre auch eine Forderung von uns für Koalitionsverhandlungen", sagte Mayer mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September.

Nach Überzeugung von Breuel sollte man den gesamten Transformationsprozess aufarbeiten, nicht nur die Geschichte der Treuhand. Großen Respekt zollte sie den Menschen im Osten: "In Westdeutschland wäre es nicht möglich gewesen, den Leuten eine Veränderung dieses Ausmaßes zuzumuten. Sie hätten das nicht durchgehalten." Zugleich äußerte sie Verständnis für die Nöte der Ostdeutschen in den neunziger Jahren.

"Wir mussten den Menschen wirklich sehr viel zumuten und haben das auch getan, ohne Zweifel", sagte sie. "Wir hatten nicht die Zeit, uns mit ihren Biografien ausreichend zu beschäftigen. Das war teilweise sehr hart. Sie haben sicherlich enorm gelitten und uns auch gehasst." Das gelte vor allem für sie persönlich: "Ich war die Hassfigur im ganzen Land." Nach einem Engagement als Chefin der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover hatte sich Breuel weitgehend zurückgezogen.