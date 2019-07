Parteispenden: SPD und Linke sammeln am erfolgreichsten

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der SPD-Landesverband hat für den Wahlkampf rund 100 000 Euro an Spenden gesammelt und liegt damit in Brandenburg an der Spitze.

Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Größter Einzelspender war demnach mit 76 650 Euro der Unternehmer Rainer Opolka aus Wendisch Rietz.

Brandenburgs Linke indes habe sich mit einem Spendenaufruf an alle Parteimitglieder gewandt und 70 000 Euro bekommen. Die Christdemokraten liegen laut "Bild" mit einem "mittleren fünfstelligen Betrag" auf Patz drei der Spendensammler. Großspender hat die CDU nicht. Die Grünen erhielten 41 000 Euro Wahlkampfspenden, so Parteisprecherin Annette Weiß. "Darunter sind zwei Großspenden von 10 000 Euro." Die AfD habe trotz mehrfacher Anfrage keine Angaben zu ihren Parteispenden gemacht.