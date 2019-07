Hauptmanns Literatur erfahren

Halt am Ort des einstigen Bahnhauses: Dorit Herden (rechts) stellt am Gottesbrücker Weg den Literatur-Radlern die Novelle "Bahnwärter Thiel" vor. © Foto: joachim Eggers

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Dass die Bühne im Garten des Hauptmann-Museums nach dem Ende der Aufführungen noch da steht, kommt Dorit Herden sehr gelegen. Am Sonnabend lädt die Erkneranerin ihre Gäste zunächst ein sich dort niederzulassen. Neun Interessierte haben sich zu der dreistündigen Radwanderung eingefunden, bei der die Kennerin der Werke des Dramatikers und Erzählers ihre Gäste zu einigen Schauplätzen in und um Erkner führt.

Zu den Gästen gehört Robert Stegemann, der mit seiner Frau aus Köpenick nach Erkner gekommen ist. "Wir sind Radfahrer aus Leidenschaft und interessieren uns für Literatur", sagt der Rentner, der viele Werke Hauptmanns gelesen hat, ihn als Person indes beschränkt sympathisch findet. Auch bei Katrin Ruthenberg aus Woltersdorf, die mit ihrem Partner Detlef Graw dabei ist, ist es die Kombination von Literaturvermittlung und Radfahren, die sie anspricht. Die erste halbe Stunde verbringt Dorit Herden mit einer Einführung in das Werk, die auch weniger bekannte Facetten beinhaltet. Dazu gehört das Verhältnis zu dem Arzt Georg Aschheim, der in dem Haus neben dem heutigen Museum wohnte und dem Hauptmann das Medizinstudium finanzierte. Eine Figur von Hauptmanns Roman "Atlantis", der nahezu prophetisch die Handlung des Untergangs der "Titanic" erzählte und ein halbes Jahr vor dem Geschehen veröffentlicht wurde, ist nach diesem Arzt gezeichnet.

Um 14.37 Uhr blickt Dorit Herden auf die Uhr, die Gruppe setzt sich auf die Räder und fährt zum Friedhof. Nach einem Abstecher zum Grab der Schriftstellerin Helga M. Novak – das hat nichts mit Hauptmann zu tun – geht es an die letzte Ruhestätte von Marie Heinze, dem Urbild der Mutter Wolffen aus der Komödie "Der Biberpelz".

Stopp am Bahnübergang

Am Bahnübergang über den Gottesbrücker Weg verortet Dorit Helden den Schauplatz der ebenfalls berühmten Novelle "Bahnwärter Thiel" und erzählt die unheilvolle Geschichte von Vaterliebe, Tod am Gleis, sexueller Hörigkeit, Totschlag und Wahnsinn. Dort steht auch eines der Metallschilder in Form eines Buches, das Stationen von Hauptmanns Werk nachzeichnet; sie sind aber schon lange dem Vandalismus anheim gefallen.

Ein wenig bekanntes Kapitel aus Hauptmanns Werk schlägt Dorit Herden auf der Alten Poststraße auf, neben dem Volleyballplatz des Ortsvereins Karutzhöhe. Sie berichtet davon, wie Hauptmann in seinem Till-Eulenspiegel-Versepos aus den 1920er Jahren der traditionsreichen preußischen Verbindungsstraße gen Osten ein Denkmal setzte. Am Karutzsee trägt die Führerin Hauptmanns Gedicht "Eislauf" vor – und warnt gleich vor dem Klappern der Reime: Lyrik war nicht die stärkste Seite des Dichters. Nach der letzten Station in Erkner am Heimatmuseum geht die Tour am Flakensee entlang zur Woltersdorfer Schleuse – eine gute Gelegenheit, Hauptmanns Novelle "Fasching" vorzustellen. Da fahren einige schon nicht mehr mit – Dorit Herden kennt das, sie hat es den Teilnehmern von Anfang an diesem warmen Nachmittag freigestellt.

Das Urteil der Literatur-Radler fällt durchweg positiv aus. "Hochinteressant", lobt Harald Mier aus Erkner. "Nicht nur lehrreich, sondern auch kurzweilig", hebt Detlef hervor.

Nächste Tour am Sonnabend, 17. August, 14 Uhr. Anmeldung unter Tel.: 03362 3663.