Freche Lieder in der Musikbrennerei Rheinsberg

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Georg Kreislers Song vom Tigerfest und andere freche Lieder des Komponisten sowie Eigenkompositionen standen am Samstagabend auf dem Programm in der Musikbrennerei Rheinsberg. Zu Gast war ein Trio, bestehend aus Marie Deutscher, Nicole Restle und André Kolin, das die 25 Zuhörer aufs Beste unterhielt.

Eröffnet wurde das zweistündige Konzert mit dem bekannten Tigerlied, Begleitet wurden die beiden Frauen von André Kolin, mal auf dem Akkordeon, mal auf der Gitarre. Aber auch Nicole Restle, die hauptsächlich eigene Lieder zu Gehör brachte, griff bei einigen Songs selbst in die Saiten. Es waren zum Teil bitterböse Texte, in süße Melodien verpackt, mit denen die drei Akteure die Zuhörer auf eine komödiantische Reise mitnahmen. In den Texten ging es um Männer und Frauen, die aus ihrem Leben berichten. Es ging um die Partnersuche, die Liebe, das Shoppen, verkorkste Beziehungen, allerlei Techtelmechtel und Schmetterlinge im Bauch.

"Kinder ist das Leben schön" erklang es bei Restle, um danach über "Staatsbeamter müsste man sein", oder "Arschkriecher" zu singen. André Kolin klagte hingegen "Mein Weib will mich verlassen" und Marie Deutscher berichtete über eine Herz-Schmerz-Beziehung. Um den richtigen Mann zu finden, unternahmen Deutscher und Restle einen Ausflug ins Internet: Sie hätten gehört, dass im Chat die besten Männer zu finden seien, was sich natürlich als Trugschluss erwies.

Dafür schwärmte Kolin vom Mädchen mit den "drei blauen Augen", ein Song, der das Publikum Schmunzeln ließ. Restle wollte dem nicht nachstehen: Sie hatte mit dem "Göttergatten Hugo" ein tollen Mann kennengelernt, der ihr zu gefallen schien. Doch dann hieß es im Lied "Zieh die Pantoffeln aus und sei ein Macho". Doch es sollte noch schärfer werden: Dazu gehörte Georg Kreislers Lied vom "Tauben vergiften im Park" und Nicole Restle erzählte singend von einem Traum, bei dem ein Liebhaber nach dem anderen starb. Es gab viel Beifall und eine Zugabe.