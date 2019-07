Eine Frage von Liebe und Ethik

Mit einer Kranzniederlegung am Grab von Carl-Hans Graf von Hardenberg an der Schinkelkirche gedachten die Neuhardenberger und Vertreter aus Politik und Verwaltung des Landkreises des Mitverschwörers des 20. Juli 1944. © Foto: Wolfgang Rakitin

Ines Weber-Rath

Neuhardenberg (MOZ) Frank Schürer-Behrmann stellte die Gefühle und Motive, aus denen heraus die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 gehandelt haben, in den Mittelpunkt seiner Predigt. Der Superintendent des Kirchenkreises Oderland-Spree leitete am Sonnabend, dem 75. Jahrestag des gescheiterten Umsturzversuchs – den Begriff "Attentat" vermied er weitgehend – den Gedenkgottesdienst in der Neuhardenberger Schinkelkirche zum ersten Mal. Das Gedenken hat seit 25 Jahren in der Kirchengemeinde und Kommune Tradition.

"Wir sind jenseits der Heldenverehrung." Die Männer und Frauen des 20. Juli seien keine fehlerlosen Menschen gewesen, sagte Frank Schürer-Behrmann in der Andacht. Doch sie hatten eine Ethik, der sie folgten. Diese war von christlichen Werten wie der Wahrhaftigkeit, Treue und Nächstenliebe sowie der Ehrfurcht vor Gott und dem Leben geprägt. Deshalb konnten und wollten die Verschwörer nicht länger tatenlos zusehen, wie deutsche Soldaten Kriegsverbrechen begingen, so der Superintendent.

Er erinnerte daran, dass Carl-Hans von Hardenberg 1941 Zeuge einer Massenerschießung von Juden in Lettland geworden war. Das "Bewusstsein der eigenen schuldhaften Verstrickung und der Ausweglosigkeit" habe die Verschwörer handeln lassen.

Der letzte Standesherr von Neu-Hardenberg sei in seinem Handeln sogar eindeutiger gewesen, meinte Schürer-Behrmann. Er habe sich schon als Kommunalpolitiker in den 30er Jahren geweigert, in die NSDAP einzutreten. Der Superintendent sprach sich dafür aus, auch heute im Geist der Frauen und Männer des 20. Juli 1944 zu handeln, "wie es in unserer Situation sinnvoll und angemessen ist".

Hier und heute müsse niemand um Leib und Leben fürchten, wenn er offen seine Meinung sagt. Im Gegenteil: Positionen jeglicher Art würden in Talkshows auch noch weit verbreitet, kritisierte Frank Schürer-Behrmann unterschwellig. Klar und deutlich erteilte er Bestrebungen eine Abfuhr, "sich gegen andere abzugrenzen und nur das Eigene stark machen zu wollen, ob das ‚America first’ heißt oder ‚Hol dir dein Land zurück’". Zumal, "wir Christen wissen sowieso, dass das Land nicht uns gehört, sondern die ganze Erde Gott."

Er zeigte sich bestürzt darüber, dass wir "in einer Zeit leben, in der manche verhängnisvollen Vorstellungen, die damals ins Unglück führten, neue aufleben und manche Lehren, die aus dem Unglück gezogen wurden, verloren gehen." Auf der Suche nach heute richtigen Antworten kam Schürer-Behrmann zur Erfahrung von Liebe, Fürsorge, Treue und Anerkennung, "wenn wir ohne Vorbedingungen in menschlichen Beziehungen aufgehoben sind". Nur dann hätten Menschen die Kraft, mutig und selbstlos zu handeln. Das öffentliche Gesicht der Liebe aber heiße Gerechtigkeit, mahnte der Geistliche die gesellschaftlich Verantwortlichen, den Menschen diese Erfahrung zu vermitteln.

Die Teilnehmer des Gottesdienstes, unter ihnen Vize-Landrat Friedemann Hanke (CDU) und Neuhardenbergs Bürgermeister Mario Eska (Linke), legten Blumen und Kränze aufs Grab von Carl-Hans von Hardenberg. Die Stiftung Schloss Neuhardenberg lud ins Schloss und zu einer Lesung aus Hans Falladas Roman "Jeder stirbt für sich allein" mit Jutta Hoffmann und Jörg Gudzuhn ein.