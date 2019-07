Bürger lesen "Vor dem Sturm"

MOZ

Frankfurt Nach der anregenden öffentlichen Lesung der Kleistschen Novelle "Michael Kohlhaas" zu den Kleist-Festtagen 2017 widmet sich das Frankfurter Kleist-Museum in diesem Jahr dem Dichter-Jubilar Theodor Fontane. Sein Romanerstling "Vor dem Sturm" ist eine detailgenaue literarische Bearbeitung einer wichtigen Episode der preußischen Geschichte im unmittelbaren Vorfeld der Befreiungskriege.

Gegner und Befürworter einer Allianz mit Russland treten auf und greifen in den Lauf der Geschichte ein. Aber vor allem wird ein detailliertes Tableau der preußischen Gesellschaft mit über 100 auftretenden Figuren gezeichnet. Der Roman spielt in Berlin und dem fiktiven Hohen Vietz, auf Schloss Guse, das in Schloss Gusow (im heutigen Landkreis Märkisch-Oderland) sein Vorbild hat und vor allem auch in Frankfurt an der Oder. Fontane setzte der Stadt damit ein einmaliges literarisches Denkmal.

In Vorbereitung der gemeinsamen Lesung stellt Beatrix Forck, begeisterte Fontane-Leserin und genaue Kennerin des Romans, am Dienstag um 19 Uhr im Kleist-Museum die Haupterzählstränge und die wichtigsten Figuren vor, teilt Anette Handke in einer Pressemitteilung mit. Nach mehreren Treffen lesen dann gemeinsam Frankfurter Bürger am 27. Oktober zum Abschluss der Kleist-Festtage Auszüge aus dem Roman. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen zum Sturm-Projekt ist frei.

Frankfurter sind aufgerufen, diesen Roman mit vorzulesen. An drei Probenterminen im September und Oktober wird für die große Abschlusslesung am 27. Oktober geübt. Die Veranstaltungen finden im Kleist-Museum statt, Generalprobe und Aufführung in der St.-Gertraud-Kirche.red