Himmelpforter Klostergeflüster setzt auf Bewährtes

Wolfgang Gumprich

Himmelpfort Die Mischung entscheidet: Die Lage am Haussee, die große Wiese, das schöne Sommerwetter – all das machte aus der bereits 21. Auflage des Himmelpforter Klostergeflüsters am Wochenende wieder eine gelungene, runde Sache.

An beiden Tagen füllte sich der Platz schnell vor allem mit Familien, die mit ihren Kindern und Großeltern an den Haussee zum bunten Markttreiben gekommen waren. Drechseln mit Fußantrieb, Schminkstände und ganz besonders die Riesenseifenblasen zogen nicht nur die Jungen und Mädchen an. Die Himmelpforter Feuerwehr zeigte den Kindern, wie sie mit dem Löschschlauch umgehen müssen.

Die Spielleute Erdenmut eröffneten das Klostergeflüster und musizierten den ganzen Tag über auf der Klosterwiese. Ein wenig Abkühlung bot eine Fahrt auf dem Kaffenkahn.

Von Anfang an dabei ist Dr. Kamilla Bühring, die sich daran erinnerte, wie die Nachbarschaft in Himmelpfort überlegte, im Sommer "irgendetwas" zu machen. So kamen dann 1999 Handwerker, Bauern und Händler auf der Klosterwiese zusammen und zeigten ihre Künste oder verkauften ihre Produkte. Eine Tombola hätte damals großartige Gewinne beschert. An einer Leine waren Wäschestücke aus alten Zeiten quer über den Platz aufgehängt. Das Fest habe sich immer weiterentwickelt und seit etwa drei Jahren wieder an Fahrt aufgenommen. Sie schätzt diesen "Markt für die ganze Familie, der aus der Reihe fällt". Und das motiviere auch fürs kommende Jahr.