Weich gelandet

Andreas Pantel

Neustadt Mit dem Sieg von Max-Hilmar Borchert aus Menz im Großen Preis des Landes Brandenburg war die letzte Wertungsprüfung zu den Landesmeisterschaften am Sonntag beendet. Mit Cent-Blue galoppierte Borchert nach 33,96 Sekunden über die Ziellinie und verweis so den Mecklenburger Christoph Lanske auf Platz zwei.

Auch Steffen Krehl hatte mit einer Nullrunde im Umlauf den Sprung in die Siegerrunde geschafft. Mit seinem 1,86 Meter großen Conchito war er mit 34,53 Sekunden nicht einmal so langsam, es hätte auch für Platz drei gereicht, aber da gab es einen Abwurf. So wurde es in der Siegerrunde des Schweren Springprüfung auf Zwei-Sterne-S-Niveau Platz neun. In der Meisterschaftswertung hingegen reichte es auch in diesem Jahr für den Bronzerang. "Ich bin super zufrieden, wenigstens nicht der undankbare vierte Platz. Meine jungen Pferde springen auch ganz gut, man muss ja auch an den Nachwuchs denken. Außerdem waren auch meine Reitschüler gut unterwegs. Ich bin sehr zufrieden", sagte Krehl bei der Meisterehrung.

Der Vize-Landesmeistertitel blieb bei der Lokalmatadorin Laura Strehmel mit Arctos. Ebenfalls für den gastgebenden Reit- und Fahrverein Neustadt/Dosse unterwegs ist die frisch gebackene Landesmeisterin bei den Jungen Reitern, Maren Hoffmann mit Goldquelle.

Zu den über 40 Prüfungen bei den Landesmeisterschaften gehörte die Springpferdeprüfung Klasse M* für fünfjährige Pferde. Diese Prüfung gilt als Qualifikationsprüfung für die begehrten Bundeschampionate im September in Warendorf. Dazu müssen die Pferde eine Wertnote von 8,0 oder besser erhalten. Hans-Christian Zieten vom RV Bechlin hat mit Galatea Blue und der Wertnote von 8,2 die Fahrkarte gelöst. Der Sieg in dieser Prüfung ging an den Neustädter DSP-Hengst Chapeau Ciaco unter Christian Dietrich. Das Paar erhielt die Wertnote 8,5.

"Wir sind froh, dass wir treue Sponsoren haben", sagt Udo Hildebrandt, Vorsitzender der RFV. "Dafür gilt unser Dank, wie auch unseren Helfern und den Mitgliedern des Reit- und Fahrvereins. Ich kann sagen: Wir freuen uns über das Vertrauen, das der Landesverband uns schenkt und sind gern im nächsten Jahr gastgebender Verein."