Giants Liebling wird Bernauer

Ricardo Steinicke

Bernau Der SSV Lok Bernau verpflichtet Aufbauspieler Alexander Blessig, der nach drei Jahren den ProA-Aufsteiger Bayer Giants Leverkusen verlässt. Der 25-jährige gebürtige Berliner kehrt aus beruflichen Gründen in seine Heimat zurück und wird künftig für Lok in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB spielen.

Im letzten Saisonspiel von Lok stand der Bernauer Neuzugang bereits auf dem Feld der Erich-Wünsch-Halle. Im roten Trikot der Bayer Giants Leverkusen jubelte Alexander Blessig mit der Schlusssirene zusammen mit seinen Teamkollegen über den Einzug ins Finale der ProB-Play-offs und dem damit verbunden Aufstieg in die ProA. Nun verlässt der Leverkusener Kapitän aus beruflichen Gründen die Giants.

Drei Jahre lang ging der 25-Jährige zuletzt für die "Riesen vom Rhein" in der ProB auf Korbjagd und war dabei nicht nur von Mitspielern und Trainern als Führungsspieler geschätzt. Auch abseits des Feldes war Blessig bei den Leverkusenern beliebt. "Alex war in den vergangenen Jahren ein absoluter Führungsspieler der Bayer Giants Leverkusen, sein Abgang schmerzt uns. Er war auf und neben dem Spielfeld ein absolutes Vorbild und emotionaler Leader des Teams", sagte der Abteilungsleiter der Giants, Frank Rothweiler zum Wechsel des Berliners.

Nach dem Masterabschluss seines Wirtschaftsstudiums startet Alexander Blessig nun auch seine berufliche Karriere, die sich mit den professionellen Ambitionen in der ProA nicht hätten vereinbaren lassen. Der gebürtige Berliner kehrt in seine Heimat zurück und wird in der kommenden Saison für Lok Bernau in der ProB auflaufen.

Start bei Bayern München

Die Basketballkarriere von Blessig begann mit zwöf Jahren in den Jugendmannschaften des FC Bayern, wo er es 2010 als 16-Jähriger bis in den ProA-Kader der Münchener schaffte. In der Saison 2011/12 kehrte er für eine Saison in die Hauptstadt zurück, spielte für Alba Berlin in der NBBL und ProB zusammen mit Konstantin Kovalev. Er stand auch im Bundesliga-Aufgebot von Alba, wurde in der höchsten deutschen Spielklasse jedoch nicht eingesetzt. Von 2012 bis 2016 studierte Blessig in den USA, spielte dabei zunächst ein Jahr in der NCAA I für die Florida Gulf Coast University. Anschließend wechselte er an das Rollins College (NCAA II). Für seine Leistungen dort wurde Blessig unter anderem in das "Capital One Academic All-District Team" berufen.

Im Sommer 2016 wechselte Alexander Blessig in die ProB nach Leverkusen und wurde durch seine energiegeladene Spielweise schnell zum Publikumsliebling. "Es gab keinen noch so unmöglich zu erreichenden Ball für den gebürtigen Berliner, dem er nicht hinterhersprang", schrieben die Giants am Donnerstag zum Abgang ihres Kapitäns. In seinen 29 Einsätzen der letzten Saison kam der 1,88 Meter große Aufbauspieler rund 21 Stunden zum Einsatz. Blessig sammelte dabei im Schnitt 8,8 Punkte, 3,1 Assists sowie 3,3 Rebounds. In den ProB-Finals gegen die WWU Baskets Münster erzielte er durchschnittlich 10,5 Punkte pro Spiel und verteilte 4,0 Korbvorlagen pro Begegnung.

Jung, aber viel Erfahrung

Lok-Coach René Schilling meint zum Neuzugang: "Mit Alexander Blessig bekommen wir einen sehr guten Spieler, der unserem jungen Team helfen wird. Er ist mit seinen 25 Jahren selbst noch jung, bringt aber jede Menge Erfahrung mit, um bei uns eine tragende Rolle zu übernehmen und Führungsspieler zu sein. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat."

Alexander Blessig: "Bernau ist ein Standort, der viel Wert darauf legt, junge hungrige Talente auszubilden. Das Erreichen des Halbfinales letzte Saison hat gezeigt, wie erfolgreich diese Strategie sein kann. Ich bin überzeugt davon, dass ich das Team mit meinen Erfahrungen in der Liga und meiner Spielweise gut unterstützen kann."