Preussen testet vielversprechend

Ulrich Gelmroth

Torgelow Brandenburgligist Preussen Eberswalde hat sein erstes Vorbereitungsspiel beim Oberligisten Torgelower FC Greif durch einen Freistoß-Treffer in der 88. Spielminute mit 0:1 zwar verloren, zeigte aber mit seiner neu formierten Elf, in der gleich sieben Neuzugänge in der Startelf standen, insgesamt ein starkes Spiel.

Preussens neuer Trainer Frank Schwager war nach nur vier gemeinsamen Trainingseinheiten ganz "zufrieden" mit dem Gesehenen. Immerhin ist derzeit ein radikaler Umbruch im Kader im Gange. Elf neue Spieler sind zu integrieren und mehrere namhafte Abgänge gleichzeitig zu kompensieren. Keine leichte Aufgabe für Trainer und Spieler. In der Startelf gegen Torgelow standen nur vier Stammspieler der vergangenen Saison auf dem Rasen. Und einige dabei auf neuen Positionen. So spielte Eric Krause links statt rechts in der Viererkette und Rechtsaußen Nick Lange avancierte zum Rechtsverteidiger. In der Innenverteidigung rückte Neuzugang Christian Amuri an die Seite von Tobias Koepnick. Eine spielstarke neue Viererkette war damit auf dem Rasen, die dem Oberligisten sichtbar das Leben schwer machte. Zudem bewies Neu-Keeper Pawel Kosarzecki, er kam vom Verbandsligisten FSV Einheit Ueckermünde, gleichfalls sofort seine Stärken, besonders in Eins-gegen-Eins-Situationen.

Harmonie im Spiel

Überhaupt wirkte das Preussen-Spiel schon sehr harmonisch. Steven Zimmermann mit Neuzugang Thorben Schöffel wirbelte vor der Abwehr, versuchten das eigene Spiel in ruhige Bahnen gegen den vehement angreifenden Oberligisten zu lenken. Dies gelang mehrfach, auch durch Amuri aus der Abwehr heraus – besonders über Linksaußen Kohei Suzuki, ein weiterer Neuzugang. Auch Kim Schwager sorgte aus der Mitte heraus für Entlastung. Ecken häuften sich, sorgten für zusätzliche Torgefahr, einzig: alle blieben ungenutzt. Preussens neuer Stürmer Ceif Ben-Abdallah hatte es gegen die kompakte Heimabwehr als einzige echte Spitze zudem nicht leicht. So wurden torlos die Seiten gewechselt, nach einem Spiel auf Augenhöhe.

Nach Wiederanpfiff der Oberligist mit mehr Power und gleich zwei Topchancen. Die fordernden Worte von Trainer Asma Ekrem an seine Spieler schienen diese aufgerüttelt zu haben. Ein schneller Konter über Stürmer Piotr Jurkow auf Jakob Jan Klimko knallte ans rechte Toreck (46.). Glück für Preussen. Dann rettete Schöffel in höchster Not gegen den besten Greif-Spieler, Marcin Juszczak, per Grätsche (51.). Verhinderte so einen Rückstand. Danach bekamen die Eberswalder die Partie wieder in Griff, zwangen den Oberligisten zu frühen Abschlüssen und suchten selbst durch schnelles Konterspiel auf die Spitzen Ben-Abdallah und Schwager den Torschuss.

Die späte Entscheidung

Gefährlicher blieben jedoch die Gastgeber, besonders bei Standards. So hämmerte Juszczak einen 22-Meter-Freistoß erneut an den rechten Dreiangel (59.). Doch spielte Preussen sehr clever mit, ließ wenig zu. Ein Spiel auf Augenhöhe, das auf ein Unentschieden hinauslief. Dann doch noch der erlösende Freistoß für den Oberligisten. Aus 18 Meter mittig vorm Tor. Eine ideale Position für Torjäger Juszczak. Der Freistoßspezialist schoss diesmal flach an der Mauer vorbei ins linke Toreck, 1:0 (88.) für den Oberligisten. Die Entscheidung.

"Anfangs hatten wir viel Ballbesitz, spielten jedoch wenig effektiv. Nach der Pause hatten wir einige Topchancen, konnten diese jedoch nicht verwerten. Ein sehr gutes Vorbereitungsspiel", resümierte Torgelows Trainer Asma Ekrem nicht ganz zufrieden. "Das Ergebnis in so einem Spiel gegen einen Oberligisten ist für mich zweitrangig. Mit unserem Auftritt bin ich aber zufrieden", zeigte sich Preussens Trainer Frank Schwager nach dem ersten Spiel mit seiner neu formierten Elf entspannt.

Da das Spiel am Mittwoch beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg ausfällt, steht als nächstes Testspiel am Sonntag um 14 Uhr im Westendstadion die Partie gegen Landesligist SV Zehdenick auf dem Programm.