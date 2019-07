Mehr Feuer als beim Liga-Derby

Dirk Schaal

Zepernick (MOZ) Zunächst standen sich Gastgeber Einheit Zepernick und der FSV Bernau II gegenüber. Lange war es torlos, doch dann bediente Atze Renner Philip Opitz und der erzielte nach 22 Minuten das 1:0 für Einheit. Fast postwendend der Ausgleich. Matthias Pazulla schickte Marcus da Silva Freitas in die Spitze, der aus zehn Metern vollendete. Das 2:1 erzielte der Zepernicker Benedikt Schickram.

Das zweite Spiel bestitten Rot-Weiß Schönow und Einheit Pankow. Für die Barnimer war es das erste Zusammentreffen nach der Sommerpause. "Wir haben in der Vorwoche dezentrales Training gemacht. Jeder hat seine Vorgaben für das Konditionstraining bekommen und per App musste jeder seinen Läufe nachweisen", erklärte Trainer Hendrik Brösel.

Rot-Weiß mit viel Kondition

Zumindest bewiesen die Schönower gute Ausdauer und auch spielerisches Geschick – 2:0 gingen sie durch Treffer von Rik Roelofs und Niclas Jorks in Führung. Pankow drückte und kam nicht unverdient zum Ausgleich. Als alles schon nach einem Unentschieden aussah, erkämpfte sich Niclas Jorks den Ball im Mittelfeld, stürmte in Richtung Einheit-Tor und legte den Ball quer vors Tor. Am langen Pfosten flog Christoph Spitze in die Flanke und vollendete zum 3:2.

Schon früh legte Pankow im kleinen Finale vor, führten 1:0. Doch das war der Weckschuss für den FSV II. "Wir hatten jede Menge Chancen, waren beim Abschluss aber nicht kaltschnäuzig genug", bemängelte Trainer Christian Schramm. Doch schon bald stellte Max Schulz nach schönem Spielzug und toller Einzelleistung den Ausgleich her. Kurz darauf erzielte Florian Windisch den 2:1-Endstand für Bernau.

"Ich bin total zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Besonders beachtenswert finde ich das Auftreten unserer A-Junioren, die nach kurzer Findungsphase richtig tolle Spiele gezeigt haben", resümierte Christian Schramm.

"Da war mehr Feuer in der Partie als bei unserem letzten Derby in der Kreisoberliga", sagte später Einheit-Trainer Dirk Opitz über das Turnierfinale gegen Rot-Weiß Schönow. 2:0 stand es bereits nach zehn Minuten im Endspiel für die Rot-Weißen. Christoph Spitze und Enrico Molkentin erzielten die Tore. Was folgte war ein Sturmlauf der Gastgeber. Nach 35 Minuten war wieder Gleichstand in der Partie, das 1:2 erzielte Atze Renner und der Ausgleich fiel durch ein Eigentor der Schönower. "Beim Elfmeterschießen brauchst du gute Schützen und eine Portion Glück. Beides hatten wir", kommentierte Tobias Robel die Entscheidung im Spiel. Mit 5:3 schnappten die Schönower dem Gastgeber den Turniersieg weg.