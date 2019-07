Hönower haben den Bogen raus

Dirk Schaal

Hönow (MOZ) Trendsportarten, dahinter verstecken sich zumeist eher flippige Bewegungsspiele oftmals aus Übersee kommend oder solche, die gerade in allen Medien präsent sind. "Ich würde schon sagen, dass Bogenschießen ein Trend sind, wenn die Entwicklung in der Region intensiver betrachtet wird", bemerkte Andreas Wieczorek, Chef des Hönower Schützenvereins.

Drei Jahre ist es nun her, als sich die Hönower beim Brandenburg-Tag an einem Stand präsentierten. Einige Besucher fragten nach Bogenschießen. "Das hat uns auf die Idee gebracht, uns mit dieser Disziplin zu beschäftigen", erklärte Andreas Wieczorek. Ein Platz wurde auf einem Gewerbegebiet unweit des Schützenhauses gefunden, einige Fachleute von anderen Vereinen brachten ihr Knowhow ein und aus einer Handvoll Interessenten wurde eine Bogenschützenabteilung mit derzeit 26 Mitgliedern, Tendenz steigend. Ganz ähnlich erging es auch dem Schützenverein Rüdersdorf, der vor zwei Jahren mit dem Bogenschießen begann und mittlerweile auch 28 Mitglieder vorweisen kann.

Der 1. Hönower Bogentag, der auch nicht der letzte bleiben soll, war für den Hönower Verein auch die erste Teilnahme an einem Wettkampf im Bogenschießen überhaupt. 26 Schützen. Neben den Hönowern und Rüdersdorfern waren auch Akteure vom TSV Lindenberg und vom PSV Frankfurt am Start. In den Disziplinen Blankbogen, Langbogen, Recurve und Compound, in den Altersklassen Schüler A und C, Master weiblich und männlich, Senioren weiblich und männlich wurde aus unterschiedlichen Entfernungen geschossen.

Doch auch die Lust auf den Sport mit Pfeil und Bogen sollte bei möglichst vielen Besuchern geweckt werden. Dazu war ein Stand aufgebaut, an denen gestandene Bogenschützen in die Geheimnisse der Sportart einführten. Darunter war Eric Skoeries, dreimal Deutscher Meister und WM-Vierter 2014 im Team sowie dreimal Silber im DM-Einzel. Derzeit hat er seine sportlichen Ambitionen für sein Studium etwas zurückgesteckt, doch ab Herbst will er wieder voll ins Training einsteigen.

Aussagekräftiges Trefferbild

"Den Bogen ein wenig höher, den Arm richtig durchstrecken und langsam los lassen", gab Eric Skoeries dem neunjährigen Nils Hilfestellung beim ersten Mal. Es ergab sich ein Trefferbild, das ein gewisses Talent erahnen ließ. Vater Sven Nabra aus Birkenstein schaute erfreut, aber auch nachdenklich drein. Vielleicht ist es ja eine Alternative zum Judosport, den sein Sohn betreibt. "Dynamo Hoppegarten werden viele Knüppel zwischen die Beine geworfen. Wer weiß, was aus der Judohalle und dem Judo wird. Es ist traurig, gerade für Kinder, dass der andere Sport in der Gemeinde scheinbar keinen großen Stellenwert besitzt", sagte der Familienvater.

Etliche Aufnahmeformulare für den Hönower Schützenverein verteilten Andreas Wieczorek und seine Mitstreiter an Interessenten. "Das freut uns, dass es so gut angenommen wurde", sagte der Vereinschef nach der Bogentag-Premiere. "Ganz sicher folgt eine Wiederholung", fügte er hinzu. Auf dem Gelände der neuen Grimm-Schule möchten die Bogenschützen künftig ihr Domizil aufschlagen. Es könnte eine gute Symbiose, den möglichen Schützennachwuchs vor Ort zu halten, der sich in Konzentrationsvermögen, Feinmotorik und sportlicher Fairness üben darf.