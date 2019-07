Zwei Testspiele in drei Tagen

Jürgen Kern

Angermünde Der Angermünder FC ist mit Hochdruck in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Ab Montag gab es schweißtreibende Trainingseinheiten und dann gleich zwei Testspiele. Am Donnerstag fuhr er zum Landesligisten Penkuner SV und unterlag mit 1:3.

Der Landesligaabsteiger AFC befindet sich in einer Umbruchphase. Der größte Verlust dürfte der Wechsel von Ian Beckmann zum Oberligaaufsteiger Victoria Seelow sein – eine Chance für ihn, die ihm auch die Angermünder gönnen. Der Weggang von Martin Oertel ist zwar auch bitter, aber schwerer noch wiegt die langwierige Verletzung von Dominik Fuchs, dem wichtigsten Antreiber im Mittelfeld. Aber es gibt auch Zugänge in den AFC-Reihen. Der schon in der letzten Saison aus Wriezen gekommene Daniel Weber steht wieder voll zur Verfügung und der Neuzugang aus Oderberg, Lars Meyer, könnte eine wirkliche Verstärkung werden. Nicht zu vergessen Stefan Schmidt aus dem eigenen Nachwuchs, der zuletzt "ausgeborgt" an die A-Junioren des FC Schwedt war. Er präsentierte sich in sehr guter Form.

Im Penkuner Spiel wurde aber auch deutlich, dass die Zweikampfführung besonders im Mittelfeld zu wünschen übrig lies. Schon nach der fragwürdigen Szene (19.), die zum 1:0 führte, verlor in der 41. Minute auch Tony Franke den Zweikampf im Mittelfeld und Madjei Czyzewski vollendete zum 2:0 (44.).

In der zweiten Hälfte wurden die AFC-Angriffe konstruktiver. Der eingewechselte Eric Ziese passte zu Tobias Koß und Meyer vergab den "Riesen" (54.). In der 66. Minute dann für ihn der verdiente Lohn zum 2:1. Über Lange und Oliver Boche lief der Ball und Meyer vollendete. Auf der Gegenseite erzielte jedoch Ehrke das 3:1. So fiel das Gesamturteil von Trainer Matthias Kandula trotzdem versöhnlich aus. Mit ihm zusammen leitet auch Martin Rakoczy in Zukunft die Geschicke des Teams.

In seiner Rolle als Spieler-Trainer sah man Rakoczy dann auch am Sonnabend beim 3:1 (1:1) gegen den Berliner FC Nordost, Absteiger aus der Bezirksliga. In der zweiten Hälfte mischte er wie in alten Zeiten im Angriff mit. Seine Routine sollte den jungen Leuten helfen. Sie ließen einfach zu viel liegen, obwohl die 16. Minute bereits den Lohn für die erste Dominanz der Heimelf gebracht hatte. Weber bediente Schmidt und der holte sich sein erstes "Männertor". In Halbzeit zwei gab es zwei große Möglichkeiten vor dem 2:1. Mathias Kreusch und Meyer vergaben, aber Oliver Boche traf zum 2:1 (71.). Rakoczy köpfte dann das Leder zum 3:1 ins Tor (86.). Der Ausgleich der Berliner zum 1:1 (19.) legte allerdings wieder den Finger in die Wunde. Auch AFC-Neuzugang Sasa Bozickovic konnte die Nachlässigkeit seiner Vorderleute nicht heilen. Offensiv sieht es gut aus. Ohne hier Lorbeeren zu verteilen – kommt Tobias Schuchert aus dem Urlaub zurück, stehen ihm mit Schmidt und Schulz sowie Weber gute Mitstreiter zur Seite.