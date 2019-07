Erfolgreicher Aufgalopp gegen einen Kreisligisten

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt (Hagen Bernard) Der Eisenhüttenstadtädter Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat sein erstes Testspiel erfolgreich gestaltet. Er besiegte den Mitte-Kreisligisten SV Eiche Groß Rietz mit 3:0 (2:0).

Der Kreisligist profitierte von der Schludrigkeit der Dynamos im Abschluss. Der Gastgeber war über 90 Minuten das spielbestimmende Team und spielte bis zur Strafraumkante auch recht gefällig, aber im letzten Drittel fehlte die Konsequenz, um das Spiel klarer zu gewinnen. "Wenn man das Spiel in Gänze analysiert, bleibt für uns noch eine Menge Arbeit. Allerdings muss ich auch sagen, das das Spiel aus der vollen Belastung erfolgte und meine Spieler vom Freitag reichlich Intervallläufe in den Knochen hatten. Dafür ist die Vorbereitung da. Ein Dankeschön an die Groß Rietzer, das sie sich als Testspielpartner zur Verfügung stellten", so Dynamo-Trainer Dirk Liedtke.

Kader erheblich ausgedünnt

Nach dem Weggang dreier Flüchtlinge, die auswärts eine Ausbildung aufgenommen haben, und dem verletzungsbedingten Fehlen dreier Spieler steht dem Trainer-Duo nur ein Kader von 20 Spielern zur Verfügung. "Zwei, drei Spieler werden wir wohl aus der zweiten Mannschaft heranziehen. Mit Falk Busch hatte das in der vergangenen Saison ja gut geklappt, er hat sich gut entwickelt", erklärt der Vereinsvorsitzende Uwe Schwagerick.

Sehnlichst zurückerwartet wird Verteidiger Yvan Ghilslain Ngoyou. De 19-Jährige hat nach seinem Kreuzbandriss wieder das Aufbau-Training aufgenommen. Er wird in etwa sechs bis acht Wochen im Team ebenso zurückerwartet wie Tom Nolten. Ähnliches trifft auf Kevin Frühauf zu, der jedoch athletisch noch erheblichen Nachholbedarf hat. Verstärkungen durch Flüchtlinge sind nicht zu erwarten.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Naijbullah Ahmadi, Falk Busch, Eddi Hantelmann, Dimitrij Altengof – Benjamin Bartz, Robert Glaser – Oliver Weniger, Daniel Friedrich, Christin Grätz – Nico Urbansky (46. Konstantin Klippenstein)

Tore: 1:0 Busch (15.), 2:0 Grätz (25.), 3:0 Glaser (88.) – Schiedsrichter: Hannes Hähnel (Frankfurt)