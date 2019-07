In der Zooschule was lernen

MOZ

Eberswalde In dieser Woche wird in der Zooschule des städtischen Zoos Eberswalde Spielzeug gebaut. Allerdings nicht für Menschenkinder, sondern für die tierischen Bewohner des Zoos. Unter fachmännischer Anleitung der Tierpfleger und Experten werden artgerechte und tolle Tierbeschäftigungen gebastelt und anschließend auch direkt an die Tiere des Zoos weitergereicht, so der Veranstalter.

Nebenbei erläutern Tierpfleger bei der Zooschule, welche Tiere, welche Art von Beschäftigung mögen und warum die Tiere besonderes Spielzeug brauchen.

Gebaut werden soll in dieser Woche beispielsweise eine Affenleiter zum Klettern und Schaukeln. Auch ein Spielzeug für die Erdmännchen soll von den Kindern gebaut werden: Kleine Pappröllchen mit Leckereien werden dann auch gleich zu den possierlichen Tieren gebracht.

Die Zooschule, die täglich von 9 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr geöffnet ist, bittet um Anmeldung unter Tel. 03334 22809. Das pädagogische Angebot in den Sommerferien kostet 1,50 Euro.

In der letzten Sommerferienwoche ab dem 26. Juli steht das Programm der Zooschule unter dem Motto "Bedrohung der Tropen und Meere". Kinder können erfahren, was die Meere und Urwälder bedroht. Zudem soll vermittelt werden, wie Konsummüll vermieden werden kann und wie man etwa aus alten Sachen Neues bauen kann. So werden etwa praktische Stiftdosen aus Plastikflaschen gebastelt.