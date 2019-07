Sommerfest auf der Wiese

Wolfgang Rakitin

Tiefensee Das kleine Dorf Tiefensee an der Grenze von Barnim und Märkisch-Oderland, seit 2003 Ortsteil der Stadt Werneuchen, feierte am Sonnabend sein traditionelles Sommerfest. Ortsvorsteher Siegfried Landesfeind sagt, dieses Fest gab es schon immer. Es sei mehr ein gemütliches Beisammensein und diene dem Zusammenhalt im Ort als dass es besondere Attraktionen biete. Verschiedene Spiele und eine Hüpfburg erfreuten dennoch die Kinder. Die Erwachsenen ließen es sich bei Speisen und Getränken gut gehen. Am Abend gab es Disco-Musik.