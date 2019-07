Vergnüglicher Abend im Theatron

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Hut ab, was Jan Damitz singend und lesend am Mikrofon zu Gehör brachte, perfekt begleitet von Dino Dornis an der Gitarre und Karl Kossmer am Bass. Das Trio Meine Herr’n, das mit gleichnamigem Lied in den Abend startete, bot Vergnügliches und Nacherlebbares. Damitz las am Vorabend von Hans Falladas 126. Geburtstag aus dessen Buch "Damals bei uns daheim", das 1941 erschienen war.

Er hatte ein Kapitel erwählt, das so gut passte zu dem schönen Sommerabend in Neuenhagen. Fallada hat es überschrieben mit Familienfahrt und schildert in aller nachvollziehbaren Ausführlichkeit die Tücken des Aufbruchs einer gutbürgerlichen Familie um die Jahrhundertwende in die Sommerferien. An die See sollte es gehen, mit Mann, Frau, Kinder und der Bestie, dem Hamster. Aber auch mit schweren Koffern, die sich zu vermehren schienen. Das Problem dabei: Alle Berliner, die es sich irgendwie leisten konnten, waren an diesem ersten Sommerferientag auf dem Weg zum Stettiner Bahnhof, um per Zug in den Urlaubsort zu reisen.

Mit Gekicher und gut gelauntem Beifall honorierten die rund 150 Gekommenen nicht nur das gelungene Vorlesen von Jan Damitz, sondern auch die vom Trio erwählten und vorgetragenen Musikstücke. Die reichten u. a. von "Ich lass meinen Körper schwarz bepinseln" über "Ach könnt ich doch ein Regenwürmchen sein" bis zum "Ich wollt, ich wär ein Huhn".