Schwerer Unfall beim Überholen

MOZ

Eisenhüttenstadt Mit schweren Verletzungen hat eine Autofahrerin am Sonnabend nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Wie die Polizei mitteilt, war die 22-Jährige am Vormittag auf der B 112 in Fahrtrichtung Eisenhüttenstadt unterwegs. Auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Ziltendorf und Pohlitz (Esso-Tankstelle) überholte sie um 10.21 Uhr mit ihrem Auto zwei andere Pkw. Aus noch nicht geklärter Ursache kam ihr Auto beim Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Nach diesem ersten Aufprall wurde ihr Auto zurückgeworfen, auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort ebenfalls in die Leitplanke.

Der am Unfallauto entstandene Sachschaden wird mit etwa 15 000 Euro angegeben.