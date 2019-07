Abendausklang mit Kunst und Musik

Kerstin Unger

Schwedt (MOZ) Einen schöneren Sommerabend-Ausklang konnte man sich kaum vorstellen: Bei angenehmer Temperatur, einem Gläschen kühlen Wein und traumhaften Melodien genossen die Gäste des Kunstvereins am Sonnabend das Hoffest in der Galerie am Kietz. Zur Halbzeit des diesjährigen Landschaftspleinairs hatten hier alle Interessenten die Möglichkeiten der Begegnung mit den beteiligten Künstlern. Für wunderbare passende Musik sorgte ein Frauentrio. "Muzet Royal" spielte französischen Walzer, Tango, Filmmusik und vieles mehr.