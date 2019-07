Simon and Garfunkel-Revival in Bad Saarow

Alexander Winkler

Bad Saarow Titel wie "Scarborough Fair", "Mrs. Robinson", "The Boxer" oder "The Sound of Silence" sind ein Markenzeichen: Es ist die Musik von Simon and Garfunkel, des US-amerikanischen Duos Folk-Rock-Duos aus den 1960er Jahren. Am Freitagabend begeisterte die Revival-Band am Bad Saarower Erich-Weinert-Platz das Publikum. Angelockt von den rhythmischen und den gefühlvollen Nummern der vier Musiker (Michael Frank, Guido Reuter, Sebastian Fritzlar und Ingo Kaiser), blieben auch Zaungäste des darunter liegenden Hafens stehen.