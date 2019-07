Grimnitz freut sich aufs nächste Mal

MOZ

Joachimsthal Die 12. Grimnitzer Glastage gehen mit einem Besucherrekord zu Ende. Nach Angaben der Veranstalter zog es in den vergangenen Tagen über 1000 Besucher in die Schauwerkstatt nach Grimnitz. Die Glasnacht am Freitagabend war bereits im Vorfeld mit über 60 Besuchern ausgebucht. Die sechs Glasgestalter, die diesmal in der Werkstatt zu Gast waren, darunter Michael Drews aus Lauscha und Christian Breßler aus Angermünde, haben seit Dienstag am Grimnitzer Ofen viele neue Kunstwerke gebrannt. In der Glasnacht entstand ein imposanter Pandabär am Ofen. Auch für die Stadt Joachimsthal fiel etwas ab: Sie bekommt vom Traditionsverein dieses Jahr himmelblaue Siegel aus Glas als Präsent für Gäste.

Der Verein öffnet am 3. 8. und 7. 9. (zusammen mit der Burg Grimnitz und der Kommunität) wieder seine Werkstatt.