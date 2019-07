Wenige Gesten, aber starke Mimik

Elke Lang

Beeskow Als Burgchef Arnold Bischinger am Sonnabend feststellte, dass auch kleine Dinge entzücken, meinte er das in zweifacher Weise. Er begrüßte damit die Besucher des Festlichen Liederabends von Oper Oder-Spree, der sich ja einer "kleinen" musikalischen Form widmet. Beim Liederabend stellen sich die 15 Teilnehmer des internationalen Opernkurses der ersten große Bewährung in dem alljährlichen Festival.

Zum anderen wies er damit auf das erste Lied hin: "Auch kleine Dinge können uns entzücken", von Hugo Wolf. Gesungen von Valerie Gels aus Deutschland, wurde dabei sofort klar, was an dem Abend zu erwarten war. Es würde ein Programm werden, an dem sich alle erfreuen konnten. Aber klein waren die Lieder nur der Länge nach. Wie Heide Fischer aus Friedland am Ende feststellte, haben auch andere geurteilt: "Es ist künstlerisch ein sehr anspruchsvolles Konzert gewesen."

Immer wieder hieß es, es sei schwer gewesen, zwei der Teilnehmer als Favoriten für den von der Stadt Beeskow gestifteten Publikumspreis anzukreuzen. Hannelore Rudolph aus Oegeln jedoch, die gemeinsam mit zwanzig Mitgliedern des Landchores Zeust gekommen war, hat aus ihrer eigenen sängerischen Erfahrung heraus von Franz Schubert "Der Wanderer" ausgewählt, gesungen von dem einzigen Litauer unter den Teilnehmern, Kšištof Bodarenko. "Das hat er ganz toll vorgetragen, obwohl es durch den häufigen Stimmlagenwechsel ziemlich schwierig ist." Inge Lehmann wiederum war von dem "sehr schönen Sopran" der Österreicherin Franziska Weber begeistert.

Die Teilnehmer des Opernkurses kommen aus neun Ländern, zu denen noch Lettland, Russland, Slowenien, Serbien, Litauen, Montenegro, Österreich und Ungarn/Schweiz gehören. Nach der "Pflicht", also ihren Wertungsbeiträgen, sangen alle Teilnehmer nach der Pause noch eines der schönsten Lieder aus ihrem Herkunftsland.

Abstimmung schon zur Pause

Neu war in diesem Jahr, dass bereits in der Pause die Stimmzettel abgegeben wurden. Damit fiel für die acht Sängerinnen und sieben Sänger, aber auch die drei Klavierbegleiter und das vierköpfige, ebenfalls internationale Dozententeam, die Prüfungsanspannung weg. Neu am Piano dazugekommen ist zu den langjährigen Liedbegleitern Alex Ilenko und Evgeny A. Nikiforow die erfahrene Korrepetitorin Insa Bernds. Sie alle haben am Erfolg und an der künstlerischen Ausrichtung des Festivals ihren Anteil. Bei diesem Liederabend fiel auf, dass die meisten Teilnehmer sich eine sehr schwergewichtige Literatur voller Schmerz und Dramatik ausgewählt hatten, die sie mit wenig Gestik, dafür starker Mimik sowie vollem Einsatz ihrer Stimme und ihrer eigenen Gefühl vortrugen.