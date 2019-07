Hafenfest kam gut an

Alexander Winkler

Bad Saarow Das mittlerweile 13. Hafenfest der "Saarow Marina" am Fontanepark war am Sonnabend ein voller Erfolg. An dem traditionellen Bootscorso beteiligten sich 30 Bootseigner. Sie nahmen Familie und Freunde an Bord und folgten ab 13 Uhr mit ihren bunt geschmückten Booten dem voraus fahrenden Dampfer der Bad Saarower Schifffahrt, der den Tross durchs Nordbecken des Scharmützelsees anführte.

Mehrere hatten sich bis zu einer Stunde mit dem Schmücken ihrer Boote beschäftigt. "Aber wir machen das gerne", sagte der 77-jährige Walter Görg, einer der Dauerlieger in der Marina am Märkischen Meer. Der 84-jährige Willi Kirchner posierte als Pirat und kommentierte lachend: "Es muss doch mal was los sein auf dem Wasser."

Etliche Schaulustige ob an Land oder selbst ankernd, verfolgten das bunte Treiben auf dem See. Organisator Detlef Kurth zeigte sich hochzufrieden mit der reichlichen Beteiligung der Bootsführer und freute sich schon auf das Abendprogramm mit "Robert König" dem Roland Kaiser Double.