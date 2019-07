Zweite Auflage der offenen Höfe war ein Erfolg

Holger Rudolph

Neuruppin Auf die richtige Mischung kommt es an. Nicht nur, wenn der Maler aus wenigen Grundtönen den für das gerade zu zeichnende Detail gewünschten Farbton anrührt. Die alte Regel ist von allgemeiner Gültigkeit.

Dass die Mixtur aus Natur, Architektur, Kunst und Literatur beim Publikum sehr gut ankommt, hatte sich schon bei der ersten Ausgabe von "Hereinspaziert – Neuruppiner öffnen ihre Höfe und Gärten" am 18. Mai gezeigt. Am Sonnabend gab es nun zum zweiten Mal die Gelegenheit, sich im Rahmen der "Fontane-Festspiele" zwölf offene Höfe anzuschauen. Dabei handelte es sich großenteils um andere, als die vor zwei Monaten präsentierten Lebensräume. Auf den Straßen waren hunderte Menschen unterwegs. Den Flyer zum Event in der Hand, suchten manche von ihnen jeden der zwölf Höfe auf.

Bier und Schottlandreisen

In der Siechenstraße 1b gibt es das "Fiddlers Inn" von Ralf Berkes. Zur Feier des Tages genossen seine Gäste das extra eingekaufte "Newcastle Brown Ale", ganz frisch gezapft. Die frühere Scheune auf dem Hof sei eine der ältesten in der ganzen Stadt gewesen, erzählte Berkes. Leider war sie zu baufällig, um erhalten werden zu können. Doch auch die neue, im Fachwerk-Stil errichtet und mit integrierter Bühne, passt sich sehr gut in das historische Ensemble ein. Interessiert hörten die Besucher zu, wenn Berkes aus Fontanes Büchern über seine Schottland-Reisen las. Später gab es dann noch Folk mit einer Band aus Newcastle. Gastwirt und Musiker ernteten reichlich Beifall.

Grundlagen der Malerei

Zwei Nachbarinnen luden in die Virchowstraße 22 und 23 ein. Cornelia Felsch und Christine Augustin sind seit drei Jahrzehnten Freundinnen. Die Künstlerin Felsch malt und zeichnet hauptberuflich, für ihre Nachbarin Augustin ist das Malen ein seit langem liebgewonnenes Hobby. Im Garten hinter den Häusern saßen die Besucher in kleinen Gruppen an Tischen. Wer wollte, konnte sich von Felsch oder Augustin die Grundlagen des Malens erläutern lassen und selbst erste Versuche mit Blatt und Pinsel wagen. Außerdem wurden Werke beider Künstlerinnen gezeigt.

Und wer bisher bei Martin Ebell nur an die nach ihm benannte Straße im Gewerbegebiet Treskow dachte, erfuhr anhand einer Infotafel, dass Ebell in den Jahren vor seinem Tod 1944 in der Virchowstraße 22 lebte. Der 1871 geborene Astronom war wegen seiner wissenschaftlichen Leistungen bekannt. Zu seiner Ehre wurden nach ihm die Asteroiden "Ebella" und "Ruppina" benannt.

Gesunde Ernährung

Um gesunde Ernährung ging es im Hof der Karl-Marx-Straße 36 des "Herr-Fontane-Ladens" von Kristina Hannaleck. Die Agrarwissenschaftlerin und Pflanzenheilkundlerin Dr. Kristin Peters erklärte den Gästen, wie sie selbst mit natürlichen Ausgangsstoffen vier verschiedene Kräutersalze anfertigen können.

Wer wollte, konnte sich übrigens auch über essbare sowie ungenießbare und giftige Blüten informieren.

Programm mit Fontane

Im Hof der Zieten-Apotheke, Karl-Marx-Straße 50, schlüpften Apothekerin Astrid Weick und ihre Freundinnen und Freunde im Stundentakt in Rollen aus Fontanes Werk und Leben. Das 30-minütige, mit viel Applaus bedachte Programm aus Texten und Musik hat der sehr an Geschichte interessierte Michael von Bresinski zusammengestellt.

Am 14. September gibt es von 14 bis 18 Uhr eine dritte Ausgabe der offenen Höfe in der Stadt.